Ethel Pozo quedó encantada con emotivo mensaje de Federico Salazar: "No he tenido un padre y me gusta escucharte"

La hija de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo, manifestó que se siente muy contenta cuando escucha a Federico Salazar hablar sobre su labor como padre pues ella no cuenta con la presencia del suyo.

En la ultima edición de 'América Hoy', el pase del programa informativo, conducido por 'La Linares' y Salazar, fue aprovechado por el periodista para dar una emotivas palabras por el Día del Padre luego que recibiera un regalo de parte del popular 'Giselo'.

El conductor de América Noticias fue interrumpido por Dávila, pero Ethel pidió que continúe con su mensaje porque deseaba seguir escuchando su emotivo mensaje.

"Está hablando algo importantísimo Federico, efectivamente hay hombres y padres maravillosos como el gran Federico Salazar y a mí que no he tenido un papá me encanta escucharte", fueron las palabras de Pozo.