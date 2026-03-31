Ex de Said Palao denuncia robo en su casa y apunta a trabajadora del hogar: "Tenía videos con anillos míos"

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El escándalo estalló en redes. Aleska Zambrano, madre de la hija de Said Palao, reveló que su confianza en una trabajadora del hogar terminó en un robo que involucró ropa y accesorios de gran valor, dejando a la influencer en shock y tomando medidas inmediatas.

Ex de Said Palao denuncia robo en su casa

El fin de semana pasado, mientras disfrutaba de unos días fuera de casa, Aleska Zambrano recibió la desagradable sorpresa que ningún dueño de casa quiere vivir.

"Tenía videos con ropa mía, un vestido de matrimonio, un top que me había comprado en Estados Unidos, anillos míos", relató la influencer, mostrando su indignación tras encontrar que su empleada había publicado videos en TikTok usando sus pertenencias.

Fue durante ese mismo viaje que Aleska Zambrano decidió revisar sus cosas al regresar a su vivienda. La evidencia era clara: la joven de 22 años, identificada como Flor Medalí Díaz Linares, había usado y grabado con sus prendas personales sin autorización.

"Cuando hemos conversado con ella, resulta que nos dice que se lo había llevado, o sea, me había robado mis cosas", agregó Aleska Zambrano, dejando en evidencia el nivel de traición que sintió.

Ex de Said Palao expone a trabajadora

Al percatarse de lo sucedido, Aleska Zambrano no dudó en romper la relación laboral con la joven. La ex de Said Palao explicó que la confianza depositada en su empleada, recomendada por una conocida, terminó siendo un grave error.

"Tengan cuidado a quienes meten a sus casas", advirtió, asegurando que a partir de ahora optará por contratar personal a través de agencias formales para evitar situaciones similares.

Además, Aleska Zambrano decidió exponer públicamente a la presunta implicada, compartiendo la cuenta de TikTok donde aparecía utilizando su ropa y accesorios, y advirtiendo a sus seguidores sobre el comportamiento de la joven.

Según la influencer, la mujer comenzó a eliminar las publicaciones a medida que el caso se viralizaba, intentando minimizar su exposición.

¿Quién es Aleska Zambrano?

Aleska Zambrano se ha mantenido en el ojo público por su relación pasada con Said Palao, actual esposo de Alejandra Baigorria, y por ser madre de su hija Caetana. Además, ha construido una sólida presencia en redes sociales, compartiendo su vida personal, viajes y momentos familiares.

En 2025, anunció su compromiso con Manolo Rodríguez, consolidando su perfil de influencer y figura del espectáculo peruano.

Tras descubrir que su trabajadora del hogar había tomado y publicado su ropa y accesorios en TikTok, Aleska Zambrano, expareja de Said Palao, decidió cortar cualquier vínculo laboral y alertar a sus seguidores sobre la presunta responsable, Flor Medalí Díaz Linares.