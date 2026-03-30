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La situación matrimonial se torna confusa

¿Distancia total? Said Palao celebra su cumpleaños SIN ALEJANDRA y ella reacciona indiferente

Said Palao celebra sus 33 años lejos de Alejandra Baigorria, quien lo dejó solo y viajó a Miami en medio del tiempo que se tomó de su matrimonio para pensar sobre su situación.

Said Palao celebra su cumpleaños sin Alejandra Baigorria
Said Palao celebra su cumpleaños sin Alejandra Baigorria Composición Exitosa

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 30/03/2026

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Pese a los fuertes rumores de una separación definitiva, la empresaria ha manifestado que legalmente siguen casados y que todo atraviesa un proceso. Sin embargo, la situación se torna confusa debido a un emprendimiento de sorteos que aún los mantiene unidos, donde Said figura como gerente general, detalle que pone en duda si el distanciamiento es total o solo un tema de imagen pública.

Said Palao celebra sus 33 años lejos de Alejandra Baigorria

La gran sorpresa la dio Alejandra al abandonar el país con destino a Estados Unidos, confirmando que no regresaría a Lima para el cumpleaños número 33 de su aún esposo este lunes 30 de marzo.

Esta decisión marcaría una postura firme de la "Gringa", quien en años anteriores solía desvivirse en detalles románticos por el onomástico del chico reality, algo que esta vez brilló por su ausencia.

Por su parte, Said Palao celebró sus 33 años junto a su hija con Aleska Zambrano, su expareja, con quien empezó su día especial con un buen semblante como se ve en sus redes sociales.

Por su lado, Alejandra también reapareció en redes sociales, aunque sus publicaciones fueron indiferentes al no mencionar la fecha especial de su aún esposo. "Buenos días", escribió dando a conocer su ubicación en Miami, por lo que no habría regresado al Perú. Se encontraba con una bebida en mano.

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Said Palao celebra su cumpleaños sin Alejandra
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Alejandra explota contra fan que le recordó la infidelidad de Said 

Alejandra es conocida por ser una mujer de negocios que constantemente lanza nuevos emprendimientos. Además, ella misma está al tanto de las redes sociales de sus empresas y también hace transmisiones en vivo para promocionar sus productos y proyectos laborales.

Fue justamente en una de esas transmisiones en vivo en TikTok donde decenas de seguidores le recordaban constantemente la infidelidad de Said, en vez de centrarse en los productos que estaba ofreciendo. Una fan en especial le mencionó algo que dejó muy molesta a la empresaria.

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"Mira, Macarena, vamos a rezar por ti. Que Dios te cure el alma y que mire tu vida, porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra", dijo Alejandra en respuesta a una joven que le pedía no perdonar a Said.

Enseguida, Alejandra habló sarcásticamente sobre la moral que tanto le mencionaban en los comentarios y también afirmó que no le afectan las críticas que conscientemente le dejan. "Déjalos que tiren veneno, solo el de arriba se encarga", agregó.

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