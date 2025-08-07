Nicola Porcella y su tajante respuesta a críticas que le llegan desde Perú: "¡Soy más mexicano, que aguanten!"

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Nicola Porcella sigue en el ojo público. Aunque hace poco se pensaba que el escándalo del audio sobre Fernando Colunga ya había quedado atrás, nuevas declaraciones lo han devuelto al centro de la polémica. Y como si no fuera suficiente, lanzó una frase que terminó por encender las redes, dejando claro que hoy se siente más mexicano que peruano y que no le importan las críticas.

Nicola Porcella responde a críticas

Durante una reciente rueda de prensa en México, a Nicola Porcella le preguntaron sobre las críticas que recibe en Perú por decir que ama a México y que se siente mexicano.

El exchico reality no se guardó nada y dijo: "¡Que aguanten! Que lo sigan aguantando, porque yo sigo siendo más mexicano, y que soporten . Ellos me sacaron de allá, así que yo soy más mexicano que peruano. Que aguanten".

Y no es la primera vez que Nicola Porcella deja claro su apego por el país del norte. En junio de 2024 ya había declarado que quería nacionalizarse mexicano y que deseaba quedarse a vivir allá.

"Yo voy a radicar en México, ya me siento más mexicano. Lo pensé mucho y dije: 'Sí, es lo que quiero'. Quiero quedarme a vivir en México, si es posible, toda mi vida", comentó en su momento.

¿Qué dijo sobre Fernando Colunga?

Por si fuera poco, en su pódcast Cómplices del desmadre, Nicola Porcella habló nuevamente del tema que causó revuelo meses atrás: el audio donde presuntamente se refiere a la sexualidad de Fernando Colunga.

En el clip filtrado, se le escucha decir: "Fernando tiene la novela más exitosa de Televisa y del mundo. Eso no se lo va a quitar nadie... Aparte es un gay, te lo digo".

Según contó, lo primero que hizo al llegar a la novela fue hablar con Fernando Colunga. "Me dijo: 'Esto es así'. Me habló superbonito. Le pedí disculpas por haberlo expuesto, porque sé que es un artista que siempre ha mantenido su vida privada en privado", confesó.

Además, reflexionó sobre lo ocurrido: "Esto me enseñó a saber con quién te juntas, dónde estás. Vivimos en la era del hate, donde tirar odio genera vistas. Tienen más vistas los que hablan mal que los que hablan bien".

Finalmente, negó que Fernando Colunga haya pedido su salida de la novela. "Salió que Fernando corre a Nicola de la novela... Fue el más lindo conmigo, la persona más correcta desde que pasó todo. Fue quien más empatía tuvo conmigo", aclaró.

La frase "¡Soy más mexicano, que aguanten!" ha marcado un nuevo capítulo en la historia de Nicola Porcella y su tajante respuesta a críticas que le llegan desde Perú. Aunque su carrera sigue creciendo en México, las reacciones desde su país natal demuestran que su figura sigue generando debate.