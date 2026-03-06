Exfutbolista de Universitario es acusado de no cumplir con la pensión de su hija, pero sí para "diversión"

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La polémica vuelve a envolver a Alexi Gómez, exfutbolista de Universitario de Deportes, luego de que su expareja, Karla Sosa, lo acusara de no cumplir con la pensión de su hija. Según la joven, la 'Hiena Gómez' tiene dinero y tiempo para salir y divertirse, pero su pequeña queda totalmente olvidada.

Karla Sosa explota contra Alexi Gómez

La madre de la última hija del ahora futbolista del C.D. Centro Social de Pariacoto no se guardó nada y se desahogó frente a las cámaras de Magaly TV, La Firme.

"Las mamás de sus hijos somos las interesadas, no señor. El señor no pasa pensión, no visita, pero sí hay platita, hay tiempo para esto", dijo señalando imágenes de Alexi Gómez disfrutando de su tiempo libre.

En sus declaraciones, Karla Sosa no dudó en criticar el estilo de vida del exjugador: "Se ve que claramente hay cerveza. Si hay dinero para diversión y comida, entonces debe haber para tus hijos", enfatizó, dejando en claro que la prioridad de Alexi Gómez no serían sus responsabilidades como padre.

Además, la joven decidió contar detalles sobre cómo sería el supuesto modus operandi del futbolista al conquistar. "Él comienza así, caballero, detallista, te regala zapatillas, carteras, flores y te ama. A mí no me contaron, yo los vi con mis ojos; no era una, dos o tres, sino seis", sentenció, revelando un patrón de relaciones múltiples.

Ampay y polémica en Huánuco

El conflicto no termina ahí. Karla Sosa recordó el ampay en Huánuco donde Alexi Gómez apareció junto a Jesús Barco y otras amigas en un club con piscina.

Karla Sosa aclaró que, en realidad, el protagonista de la polémica no fue Jesús Barco sino Alexi Gómez. "Tres días que sacaran el ampay que no era de Jesús Barco; sino de Alexi Gómez, me estaba rogando. Me agarrabas de las piernas y me decían que no podías solo; efectivamente, no puedes solo", aseguró.

Precisamente, hace unos días Alexi Gómez se pronunció sobre la polémica en Huánuco junto a Jesús Barco y Carlos Ascues, y dijo: "El cuerpo técnico nos dio la libertad de poder salir, hacer nuestras cosas, relajarnos. Todo aquel que quería hacer algo debía hacerlo dentro de Huánuco".

En medio de críticas y denuncias, Alexi Gómez, exjugador de Universitario de Deportes, sigue siendo señalado por su expareja por no cumplir con la pensión de su hija, mientras las pruebas muestran que su dinero y sus prioridades parecen estar más en la diversión.