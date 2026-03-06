Luto en la televisión: Fallece reconocida actriz de la telenovela 'Marimar'

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lamentable noticia para los fans de la telenovela 'Marimar'. Se confirmó el fallecimiento de la querida actriz de la producción de Televisa, que se ganó el cariño de los televidentes y se convirtió en una de las figuras más prolíficas de la industria del cine mexicano.

Murió actriz de 'Marimar': Esto se sabe

La comunidad artística de México y Latinoamérica despide a una de sus artistas más queridas. De acuerdo a los reportes de medios mexicanos, la actriz que formó parte del elenco de la famosa telenovela 'Marimar' y que marcó un hito en el cine mexicano al realizar el primer desnudo artístico en la película 'La fuerza del deseo', falleció.

La figura emblemática de la Época de Oro del cine mexicano, Ana Luisa Peluffo, perdió la vida a los 96 años en el estado de Jalisco, dejando desconcertados a sus amigos, colegas, familiares y seguidores.

La compañera de actuación de Thalía Sodi Miranda, partió el último 4 de marzo rodeada de sus seres queridos en su rancho ubicado en el municipio de Tepatitlán de Morelos, donde vivió durante sus últimos años. Su familia pidió respeto para vivir el duelo.

"Durante sus últimos años vivió con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a su hijo. Los servicios se realizarán de manera íntima y privada, en apego a su voluntad", se lee en el comunicado de los familiares de la actriz que también destacó en producciones como 'Lazos de amor' (1995), 'El privilegio de amar' (19989) y 'Contra viento y marea' (2025).

Ana Luisa Peluffo y su paso por 'Marimar'

En la telenovela 'Marimar', protagonizada por Thalía, Ana Luisa Peluffo interpretó a 'Selva', la dueña de una cantina ubicada en San Martín de la Costa. Allí tuvo la posibilidad de trabajar de la mano de colegas de la talla de Eduardo Capetillo, Chantal Andere, René Muñoz, Fernando Colunga, Tito Guízar, entre otros exponentes.

Las reacciones por parte de los seguidores del programa no se hicieron esperar, pues se solidarizaron con los seres queridos de la actriz y recordaron algunos de sus momentos en la televisión: "Paz en su tumba", "Se están yendo los mejores", "Toda una dama de la televisión, condolencias a su familia y amigos", "Era un ícono de la televisión, descanse en paz", expresaron en redes sociales.

Trayectoria de la figura de la Época de Oro

Ana Luisa Peluffo nació el 5 de diciembre de 1929 en Querétaro. Desarrolló una amplia trayectoria como actriz, bailarina acuática y pintora, llegando a debutar en el cine en 1948 con la película estadounidense 'Tarzán y las sirenas' y un año después inició su carrera en México con 'La Venenosa'; sin embargo, alcanzó popularidad con 'La fuerza del deseo'.

A lo largo de su trayectoria actoral participó en más de 200 películas, entre ellas 'Dos fantasmas y una muchacha', así como exitosas producciones televisivas de Televisa como 'El pecado de Oyuki', 'Mujeres asesinas 3', 'María Isabel'.

El legado de la actriz que formó parte de la telenovela 'Marimar', Ana Luisa Peluffo permanecerá como uno de los pilares de la cultura artística en México, recordada siempre como la mujer que rompió esquemas y dio vida a personajes inolvidables.