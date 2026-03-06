Los Saicos y Líbido integran lista de las mejores 50 bandas de rock en español de Billboard Latinoamérica

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El rock peruano ante los ojos del mundo. Recientemente Billboard Latinoamérica realizó la presentación de las 50 mejores agrupaciones de rock en español en el que los grupos peruanos Los Saicos y Libido figuraron evidenciando la importancia de su legado en el género musical a nivel continental.

Los Saicos: proto - punk para el mundo

El rock en español no fue una simple copia del modelo anglosajón, por el contarrio, tuvo la capacidad para fusionarlo con otros géneros y culturas. Mientras que en países como Estados Unidos y Reino Unido el rock florecía en una era de libertad creativa, en Latinoamérica y España el rock tuvo que aprender a caminar en medio de dictaduras, censuras y crisis económicas.

Es en este contexto, que Los Saicos marcaron una época en la historia del género en Perú y en el continente. Ello conllevó a que puedan ser incluidos por Billboard Latinoamérica en lista de las mejores 50 mejores bandas de rock en español, un ranking que destaca a las agrupaciones más influyentes dentro del rock latino.

Se formaron en 1964, en el distrito limeño de Lince y en la nómina fueron destacados como los próceres del punk rock, previamente a bandas destacadas como Ramones, Sex Pistols, The Velvet Underground, Stooges o MC5, que son consideradas pilares claves en este género.

El cuarteto que estuvo integrado por Erwin Flores, Rolando "El Chino" Carpio, César "Papi" Castrillón y Francisco "Pancho" Guevara ocupó el puesto 25 de la lista. Si bien sus referentes fueron Elvis Presley y The Beatles, al final se inclinaron por un sonido más frenético y caótico.

Su tema más destacado fue 'Demolición' que se convirtió en el éxito más grande del país e inclusive agrupaciones de otros países han reversionado el tema reflejando el impacto mundial que generaron, pese a su corta carrera.

Destacan el rock alternativo de Libido

Por su parte, Libido se ubicó en el puesto 47 y se resaltó su gran influencia para revitalizar el interés del género en los años 90 y 2000 en América Latina. La banda original, formada en 1996 por Salim Vera (voz y guitarra), Antonio "Toño" Jáuregui (bajo y coros), Manolo Hidalgo (guitarra líder) y Jeffrey Fischman (batería) continúa siendo muy influyente, aunque ahora con otros miembros.

Sus temas icónicos "En esta habitación" o "Como un perro" se volvieron en clásicos del rock peruano y su álbum Hembra los convirtió en la primera banda peruana en ganar un Premio MTV Latinoamérica como mejor artista - sur en 2002.

Como vemos, Billboard Latinoamérica incluyó a Los Saicos, en el puesto 25, y a Libido en la ubicación 47, de las mejores 50 bandas de rock en español de todos los tiempos.