Exparticipante de 'Combate' es acusada de ofender a peruanos: "La persona más clasista y mala onda del mundo"

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La farándula local vuelve a estar en el centro de la controversia tras las declaraciones de el exparticipante de Combate, Álvaro Pérez Moral, quien aseguró que una de reconocida influencer habría ofendido a peruanos y mostrado actitudes clasistas fuera de cámaras.

Exparticipante de Combate hace fuerte confesión

Durante su participación en el podcast Nadie se salva, Álvaro Pérez Moral sorprendió al relatar una experiencia que vivió durante su paso por el reality Combate. Según contó, habría sido testigo de actitudes completamente distintas a las que se mostraban en televisión.

El periodista explicó que el tema surgió mientras conversaban sobre la diferencia entre la imagen pública y la personalidad real de algunos personajes de la televisión. En ese contexto, lanzó una crítica directa sobre lo que habría visto en el programa.

"En este reality conocí a muchas chicas guapísimas que cuando prendían la cámara eran las más sencillas del mundo, pero cuando apagaban las cámaras eran las más clasistas y discriminadoras que existían en la tierra", afirmó, generando sorpresa en el set del podcast.

Yamila Piñero es acusada de clasista

Ante la insistencia de los conductores del programa, Álvaro Pérez Moral terminó identificando a la exparticipante involucrada en su relato. Según dijo, se trataba de Yamila Piñero, recordada por su paso en Combate y su presencia en la farándula local.

El excombatiente aseguró que incluso llegó a presenciar comentarios que consideró ofensivos hacia ciudadanos peruanos durante actividades fuera de cámaras. "La verdad se expresó muy mal de la gente", sostuvo al recordar el episodio.

El relato continuó con un momento más tenso, cuando Álvaro Pérez Moral aseguró que decidió enfrentarla directamente por su actitud. Según su versión, no dudó en cuestionarla por el trato hacia las personas que los rodeaban durante las actividades del programa.

"Yo dije: '¿Oye, tú eres consciente, coj*, que todas estas personas te siguen y te dan de comer?'. Me pareció alucinante porque esa gente estaba en todo su derecho, si la descubría, a sentirse estafada", expresó.

Hasta el momento, no se ha registrado un pronunciamiento directo de la modelo argentina sobre estas acusaciones, mientras el tema continúa circulando en plataformas digitales y programas de espectáculos.

De este modo, las declaraciones del exparticipante de Combate, Álvaro Pérez Moral, causaron polémica luego de que asegurara de que la argentina Yamila Piñero habría tenido actitudes clasistas y comentarios ofensivos hacia peruanos fuera de cámaras, generando fuerte controversia en redes sociales y medios.