'Pompinchú' lucha por su vida en UCI contra grave enfermedad: "Está sedado, su estado es crítico"

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El comediante Alfonso Mendoza, popularmente conocido como 'Pompinchu', se encuentra luchando contra una fibrosis pulmonar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Santa Rosa, de Pueblo Libre. Esta situación por la que atraviesa ha preocupado a sus familiares y seguidores, quienes esperan su pronta recuperación.

'Pompinchú' y su ardua batalla contra un fibrosis pulmonar

Sacó más de una sonrisa a los peruanos en la década de los 80 en el programa 'El show de los cómicos ambulantes' con su peculiar manera de contar chistes bajo el seudónimo de 'Pompinchú', siendo su verdadero nombre Alfonso Mendoza, pero hoy se encuentra muy delicado tras ser diagnosticado con una fibrosis pulmonar.

En diálogo exclusivo con Exitosa, Jeffrey Ponci, creador de contenido y amigo de 'Pompinchú', reveló cuál es el actual estado de salud del entrañable artista popular y cómo es que adquirió un virus que hoy lo tiene batallando por su vida en la UCI de un reconocido hospital capitalino.

De acuerdo a su relato, el humorista se realizó una intervención quirúrgica a la cadera que, si bien fue exitosa, desencadenó una situación inesperada. Resulta que, durante el postoperatorio, el día que le dan de alta en la clínica, desarrolló una neumonía lo que terminó por perjudicar su sistema respiratorio y comprometer sus pulmones.

"Lo internan en el Hospital Santa Rosa porque había una especialidad (para tratarlo), le hicieron exámenes de esputo, pero no detectaban el virus que ataca al sistema inmune generando que los linfocitos se proliferen en el organismo y permanezca allí. Justo sus defensas estaban bajas y cuando entró a los pulmones fue fuerte", manifestó.

Bajo esa premisa, el influencer precisó que el agente infeccioso que ocasionó que el cómico ambulante padezca de fibrosis pulmonar se le detectó el pasado viernes 24 de abril. Al respecto, indicó que ahora permanece en UCI y que con ayuda de los medicamentos está respondiendo.

"Primero pasó por un tanque de oxígeno, luego por máscara Venturi y después por una máquina de alto flujo para que pueda respirar mejor, pero ya ni siquiera con eso estaba pudiendo, lo próximo que seguía era la entubación, ahora se encuentra en UCI, esperamos que el diagnóstico sea bueno (...) esperamos un milagro de Dios", agregó Ponci.

Gastos en medicamentos son cubiertos por su amigo

De otro lado, el joven resaltó que el propietario de un reconocido restaurante y que es amigo de 'Pompinchú' es la persona que se viene encargando de solventar los gastos en lo que se refiere a medicamentos y con respecto a la estadía del cómico ello es cubierto por el Seguro Integral de Salud (SIS) de EsSalud.

"Gracias a Dios a las personas que están apoyando, a quienes están orando. Soy amigo de él, es prácticamente como mi familia, pasé cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, ahorita he ido a verlo y es fuerte la perspectiva que he visto de él, está sedado, su estado es crítico", finalizó.

La salud del cómico peruano Alfonso Mendoza se ha visto comprometida al ser diagnosticado con una fibrosis pulmonar con la cual viene batallando en UCI del Hospital Santa Rosa, de Pueblo Libre, Su entorno espera su pronta recuperación, aunque su estado es delicado.