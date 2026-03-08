¡Ex chica reality de "Esto es Guerra" y "Combate" anuncia su EMBARAZO!

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La exchica reality e influencer peruana Ximena Peralta volvió a acaparar titulares luego de revelar que está embarazada de su primer hijo. La noticia fue confirmada por la propia figura pública a través de sus redes sociales, donde compartió una serie de fotografías mostrando su pancita y celebrando esta nueva etapa de su vida.

El anuncio generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes no esperaban esta revelación debido a que la sobrina del exfutbolista Jefferson Farfán llevaba varios meses lejos de los reflectores y de la televisión peruana.

En las imágenes publicadas, la influencer aparece disfrutando de un momento en la playa, luciendo su avanzado embarazo. Además, acompañó la publicación con un emotivo mensaje dedicado a su futuro hijo, en el que expresó la felicidad que vive junto a su pareja.

La historia de amor con el jugador de la NFL

La relación entre Ximena Peralta y el deportista nigeriano Nelson Agholor, quien juega en la liga profesional de fútbol americano NFL, comenzó a inicios de 2024. Con el paso de los meses, ambos consolidaron su romance hasta llegar al matrimonio.

La influencer sorprendió previamente a sus seguidores al revelar que contrajo matrimonio con el deportista el 5 de marzo de 2025 en Estados Unidos, en una ceremonia privada a la que asistieron personas cercanas a la pareja.

En las imágenes difundidas en redes sociales, Peralta aparece con un vestido blanco mientras que Agholor luce un elegante terno claro. La influencer acompañó una de las fotografías con un breve pero significativo mensaje: "Esposo mío", confirmando así su unión con el jugador profesional.

De la televisión peruana a una nueva vida en el extranjero

Antes de iniciar esta nueva etapa personal, Ximena Peralta se hizo conocida en el Perú por su participación en programas de entretenimiento como "Esto es guerra" en 2021, donde llamó la atención del público tanto por su presencia en el reality como por su vínculo familiar con Jefferson Farfán.

También tuvo un breve paso por el programa "Combate" y participó en algunas producciones de ficción nacional.

Con el tiempo, la influencer decidió alejarse de la televisión y apostar por una vida más privada en el extranjero junto a su pareja. Desde entonces, comparte ocasionalmente momentos de su vida a través de redes sociales, donde mantiene una comunidad activa de seguidores.

Ahora, con la llegada de su primer hijo, Peralta vuelve a estar en el centro de la atención mediática, generando curiosidad sobre cómo será esta nueva etapa lejos de la farándula peruana.