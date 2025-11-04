Escándalo en Miss Universo: Fátima Bosch, Miss México 2025, ENCARA a directivo del certamen tras insultarla

04/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La polémica llegó a Tailandia precisamente hasta el Miss Universo 2025. Esta vez la protagonista fue la representante de México, Fátima Bosch, quien encaró al directivo del certamen de belleza, Nawat Itsaragrisil, luego que este la insultara.

¿Cómo ocurrió esta polémica?

Este martes el Miss Universo 2025 se encuentra en el panorama mediático al suscitarse un tenso momento luego que la ganadora del Miss México 2025 fue reprendida por el también presidente del Miss Grand International y vicepresidente de la región oriental del concurso.

En un inicio, Itsaragrisil cuestionó a Bosch por no publicar contenido en sus redes sociales sobre Tailandia, país en el que se lleva a cabo el importante certamen de belleza.

Frente a ello, la mexicana intentó explicar que se trataba de un malentendido, sin embargo, el tailandés la interrumpió con un tono demasiado agresivo: "Mi pregunta es ¿vas a seguir nuestras indicaciones o no?", manifestó ante la mirada atónita del resto de las candidatas.

Este intercambio de palabras se exacerbó hasta tal punto de que el directivo asiático calificara de "tonta" a la reina de belleza azteca y procedió a solicitar a los agentes de seguridad que la sacaran del recinto.

Ante esto varios testigos y concursantes se levantaron en solidaridad con Fátima Bosch, mientras que por su parte Nawat indicó: "Si alguien quiere continuar en el concurso, siéntese".

Miss México 2025 se pronuncia

Frente a la actitud déspota del también empresario, Bosch previo a retirarse del gran salón del hotel Chatrium Riverside Bangkok, señaló que los problemas entre organizaciones no son su responsabilidad, al mismo tiempo que pidió respeto tanto para ella como para sus compañeras.

"Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a mi país y no es mi culpa que tengas problemas con mi organización", sostuvo.

Asimismo, en un video posterior, la oriunda de Tabasco, relató que Nawat no solo la humilló públicamente sino que la insultó llamándola "tonta".

"Lo que hizo su director fue irrespetuoso. Me llamó tonta por algo que no es mi culpa. Estoy aquí haciendo todo correctamente y me trataron mal solo por ser parte de la delegación mexicana", refirió.

Miss Universo responde a polémica

Frente a esta polémica desatada, la Organización Miss Universo anunció que su director ejecutivo, Mario Búcaro, viajará a Tailandia para "fortalecer la colaboración con el país anfitrión, Miss Grand International y las autoridades pertinentes".

Como vemos, Fátima Bosch, Miss México 2025, tuvo un altercado con Nawat Itsaragrisil, directivo del Miss Universo 2025, que terminó causando polémica y viralizándose en las redes sociales.