¿Confirman su romance? Actores de "Al Fondo Hay Sitio" sorprenden con INESPERADA FOTO y mensaje

¿Del amor ficticio a la vida real? Los actores de la serie 'Al Fondo Hay Sitio', Guadalupe Farfán y Mathias Spitzer, han avivado los rumores de un posible romance con la difusión de una inesperada foto y mensajes en redes sociales.

¿Guadalupe Farfán y Mathias Spitzer son novios?

En las últimas horas, los seguidores de la famosa serie peruana se han visto sorprendidos con una foto donde se puede apreciar a los jóvenes actores, quienes dieron vida a los papeles de 'July' y el doctor 'Francisco Vivas', en una aparente reunión, pero a diferencia del resto de personas que integran la imagen, a ambos artistas se les ve muy cercanos.

En la captura compartida por el portal 'Jimmyshowtv' se ve al actor Mathias Spitzer abrazar por la cintura a Guadalupe Farfán, quien, a su vez, no duda en poner una mano suya encima de la de él, lo que para muchos es interpretado como una señal de que habría algo más allá que una simple amistad.

Asimismo, se puede apreciar en la instantánea a la actriz de solo 21 años de edad, sonriente. ¿Será que nació algo especial entre ambos artistas que traspasa la historia de amor de la pantalla chica?

Foto que encendió los rumores de un posible romance entre Guadalupe Farfán y Mathias Spitzer.

¿Mensajes cariñosos entre los actores de 'AFHS'?

Pues bien, además de la foto en redes sociales, también salieron a relucir algunos mensajes que sus fanáticos no tardaron en calificar como "cariñosas".

De acuerdo a los últimos reportes, Spitzer, quien se alista para protagonizar la nueva película del periodista Gino Tassara, que será producida por Sinargollas, "Amigo por ahí no es", y Guadalupe Farfán interactuaron de una forma inusual, expresando no solo la admiración que sienten por sus trayectorias artísticas, sino una gran química entre ambos.

Mathias escribió frases en redes como "ALA", acompañada de caritas con ojos de corazón cuando ella publicó fotos en la playa. "Eres increíble", a la foto donde la actriz se despidió de 'AFHS' y "Dms merecido", junto a íconos de fuego, cuando ella fue nominada a un premio.

Mensajes en Instagram encienden la alerta entre sus seguidores.

Asimismo, la joven actriz peruana escribió "Qué churroooo" a una foto de Mathias Spitzer en una playa, que compartió en su cuenta oficial de Instagram. Hasta el momento, ninguno de los dos artistas que formaron parte de la serie 'AFHS' se ha pronunciado sobre los rumores de un posible romance entre ambos.

Los mensajes y la foto que circula en redes sociales han encendido las especulaciones de que posiblemente el amor nació entre los actores de 'AFHS', Guadalupe Farfán y Mathias Spitzer, una de las duplas más aplaudidas de la temporada 2025 de la serie peruana.