Julio Iglesias estaría en serios aprietos, ¿por qué? Pues bien, el cantante español fue denunciado por dos extrabajadoras de sus mansiones por presunta agresión sexual. El caso se encuentra bajo investigación.

Denuncia en contra de Julio Iglesias

La industria musical se ha visto sorprendida por una alarmante noticia sobre un reconocido y famoso cantante que ha deleitado a muchos con su amplia trayectoria artística. Se trata nada más ni nada menos que de Julio Iglesias, quien sobresalió con temas musicales como 'Con la misma piedra', 'Soy un Truhán, Soy un Señor', ' Me olvidé de vivir', entre otros.

De acuerdo a medios españoles, Julio Iglesias fue denunciado por dos de sus extrabajadoras en sus residencias en República Dominicana y Bahamas. La acusación parte a raíz de los testimonios de ambas mujeres, una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta, que trabajaban para el cantante en régimen interno.

Los hechos, según las dos presuntas víctimas de 'El Latin Lover', habrían ocurrido en 2021, cuando una de ellas tenía entonces 22 años de edad y él 77 años. Según su relato, el artista español la sometió a prácticas no consentidas. "Me sentía como un objeto, como una esclava", la fémina que fue identificada como Rebeca para proteger su identidad.

Otra de las extrabajadoras que ejercía como fisioterapeuta, Laura —nombre ficticio—, asegura que Julio Iglesias la besó en la boca y le tocó en contra de su voluntad en espacios como la playa o la piscina. El caso fue recogido como investigación periodística conjunta entre elDiario.es y Univisión Noticias, recopilando no solo los testimonios de ambas mujeres, sino también de más personas que trabajaron para el cantante, así como otras presuntas pruebas en su contra.

"A esa casa hay que llamarle 'La casita del terror', de verdad, porque es un drama, un terror, una cosa horrible", concluyó una de las víctimas a Univisión, en referencia a la Villa Corales 5 de Julio Iglesias.

Abren investigación contra Julio Iglesias

Asimismo, la denuncia revela que Julio Iglesias no solo las trataba de esa manera, sino que la dinámica laboral en las mansiones incluía control de movimientos y aislamiento, revisión de sus teléfonos y preguntas incómodas sobre su vida íntima. Este caso no fue materia de investigación de meses, sino de más de tres años.

Este suceso ha puesto al artista de 82 años en la mira de la justicia. Pues bien, el Gobierno español aboga por llegar "hasta el final" en la investigación sobre las denuncias de dos exempleadas de Julio Iglesias para que no quede "ningún espacio de impunidad". En ese marco, también se dio a conocer que la Fiscalía de la Audiencia Nacional española abrió diligencias para investigar una denuncia presentada el pasado 5 de enero contra él.

De acuerdo a 'EFE', el Ministerio Público ya tiene abiertas unas diligencias de investigación penal de carácter preprocesal, que se mantienen secretas, para determinar el alcance de la denuncia presentada.

De esta manera, la noticia ha sorprendido a los fans de Julio Iglesias. Pues el artista estaría en serios aprietos tras la acusación en su contra por presunta agresión sexual a dos de sus extrabajadoras en sus mansiones del Caribe.