Famoso INFLUENCER sufre aparatoso accidente con su camioneta: Esto se sabe sobre su estado de salud

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Influencer y famoso creador de contenido preocupó a sus seguidores tras revelar que sufrió un aparatoso accidente al chocar su camioneta nueva. A través de sus redes sociales, dio a conocer cuál es su estado de salud.

Influencer sufre accidente automovilístico: Esto se sabe

A través de su cuenta de Instagram, el famoso influencer, actor mexicano y ganador de Supernova Génesis, de tan solo 26 años de edad, dio a conocer detalles del accidente que sufrió en la noche del último lunes 8 de junio. De acuerdo a lo que precisó mediante un video, chocó abruptamente su camioneta nueva.

¿De quién hablamos? Pues de Aarón Mercury, exintegrante de 'La Casa de los Famosos', quien con algunas fotos en sus redes sociales mostró cómo quedó su vehículo recién comprado en marzo del 2025. De acuerdo a lo que relató el incidente vial se registró cuando conducía de noche rumbo a su casa.

Fue él mismo quien atribuyó el accidente al desgaste de las llantas, las condiciones del pavimento mojado por las lluvias ese día del siniestro. Asimismo, sostuvo que pese a las constantes advertencias de esos factores, decidió ignorarlos, y al tratar de frenar le fue imposible detener el vehículo porque conducía a excesiva velocidad.

"Yo no sabía que estaban medio mal mis llantas. Ya me había avisado un par de veces, a parte había llovido y estaba mojado el suelo. También, obviamente voy a tomar responsabilidad, sí iba un poquito rápido, tampoco es que iba una locura, pero iba un poco más rápido de lo normal", precisó en un inicio, el creador de contenido.

Aaron Mercury se pronuncia sobre su salud tras el accidente

Fue la combinación de estos factores la que terminó provocando el impacto contra una barda. En las imágenes subidas en sus redes sociales, Aarón Mercury mostró cómo quedó su camioneta nueva: terminó con importantes daños en la parte frontal.

"Me deslicé y choqué. Fue un choque bastante fuerte en el cual yo estaba a una altura de unos 15 metros, y fue contra una barda que por suerte aguantó, si no sería otra historia y noticia no contada por mí", agregó el mexicano en un intento de crear conciencia entre sus seguidores sobre tener cuidado al momento de conducir sus autos.

Aunque la imagen del auto destrozado generó impacto, Aarón Mercury aclaró que dentro de lo grave de la situación logró salir sin lesiones de consideración mayor. El influencer explicó que se lastimó la rodilla, pero también reconoció que todo pudo terminar mucho peor, alegando que fue gracias a que la barda del puente que soportó el impacto por lo que su camioneta no cayó a una altura de aproximadamente 20 metros.

¿Quién es el influencer Aarón Mercury?

Aarón Mercury, originario de Querétaro, se convirtió en una de las figuras más populares de TikTok gracias a sus videos de entretenimiento y estilo de vida. Con millones de seguidores en redes sociales, ha logrado expandir su carrera hacia la música, la televisión y recientemente la actuación llegando a formar parte del elenco de la telenovela mexicana 'Corazón de Marruecos'.

Figuras públicas y del entretenimiento mexicano no dudaron en mandarle mensajes de apoyo a Aarón Mercury, influencer que sufrió un aparatoso accidente tras chocar su camioneta nueva contra una barda.