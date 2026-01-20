RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Espectáculos
Árboles en Lima

Fans peruanas de BTS lanzan NOVEDOSA PROPUESTA para mejorar vista de Lima desde el avión

Fans peruanas de la banda de K-Pop BTS lanzan una novedosa iniciativa para mejorar la vista de la ciudad de Lima ante la llegada de los cantantes surcoreanos en el mes de octubre.

Fans peruanas de BTS proponen plantar árboles en Lima
Fans peruanas de BTS proponen plantar árboles en Lima (Composición Exitosa)

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 20/01/2026

La llegada de BTS en Lima ha causado conmoción entre las 'ARMY' , el "ejército" de club de fans de la agrupación musical surcoreana que esperan con ansias la llegada de su banda favorita al Perú. 

A nueve meses de sus dos esperados conciertos, sus más entusiastas seguidoras han lanzado una propuesta para embellecer la vista de Lima desde el avión. Conoce aquí la singular y novedosa iniciativa.

Proponen plantar árboles ante llegada de BTS

Una preocupación ronda por la cabeza de las 'ARMY' peruanas y es que están organizando diversos planes para que las dos fechas del concierto de BTS en Lima sea el sueño cumplido de todas.

La preocupación de las 'ARMY' es que el grupo musical pueda llevarse una mala impresión de la ciudad cuando estén sobrevolando los aires de Lima durante su vuelo. Por ello, una novedosa propuesta ha nacido desde las plataformas digitales.

Fans peruanas se han propuesto embellecer la ciudad de Lima teniendo como propuesta tener más espacios verdes, como principal meta.

A través de TikTok y otras plataformas, las fanáticas más empeñosas invitan a otras admiradoras a plantar árboles en las zonas de la ciudad más desprotegidas por las autoridades.

La convocatoria ha sido bien recibida por la comunidad de seguidoras e incluso colectivos ambientales han respaldado la iniciativa de las chicas 'ARMY'.

@blanca.macedo3 #bts #army #peru #arboles #lima ♬ Dynamite - BTS

La iniciativa aún no cuenta con el apoyo de municipios o algún programa nacional gubernamental, sin embargo, evidencia el entusiasmo y ganas de las ciudadanas peruanas, incluso más que las propias autoridades.

Cambio de fecha del concierto de BTS

La famosa banda de K-Pop ha anunciado un cambio de fecha en una de sus presentaciones en Lima. La noticia alertó a sus fanáticas mas el anuncio de dos presentaciones en el Perú se mantiene.

Según informó BigHit Music, la agencia que los representa, BTS canceló su concierto del 10 de octubre en Lima, más indicó que los conciertos se adelantarán para el jueves 8 y viernes 9 de octubre del 2026, quedando cancelada la fecha del 10 de octubre.

Fechas concierto BTS en Lima
Fechas concierto BTS en Lima

El precio de las entradas para el concierto de BTS en la capital aún no ha sido revelada, más las seguidoras de la banda han lanzado algunas cifras estimadas teniendo como entrada más barata entre los S/350 y S/500, mientras que las más costosas ascenderían hasta los S/2000 y S/3000.

