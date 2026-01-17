Bryan Torres contrata abogado tras denuncia por agresión contra Samahara Lobatón: "Buscamos la verdad"

17/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En medio del escándalo que ha sacudido a la farándula, Bryan Torres tomó cartas en el asunto y ya cuenta con defensa legal luego de la denuncia por agresión contra Samahara Lobatón. El estudio Salas Beteta Abogados será el encargado de asumir su caso y gestionar la situación judicial que mantiene a todos atentos.

Bryan Torres busca respaldo legal

El anuncio sobre la contratación del abogado se dio a conocer a través de redes sociales, donde uno de los juristas explicó la estrategia que tomarán: "El Estudio Salas Beteta asume la defensa del señor Bryan Torres en la denuncia por supuesta tentativa de feminicidio en agravio de Samahara Lobatón".

"Vamos a poner a prueba con nuestro trabajo cómo es que la presión mediática influye o no en las decisiones de fiscales, jueces y diversas autoridades vinculadas al sistema", añadió el abogado.

Además, dejó claro que el enfoque será buscar la verdad sin dejarse llevar por la opinión pública ni la presión de las redes sociales. "No porque las redes reclaman cárcel debe aplicarse en este caso", agregó.

La decisión de Bryan Torres de contar con un equipo legal especializado demuestra que el caso ha tomado un rumbo serio y que el cantante quiere proteger su derecho a una defensa justa, mientras la denuncia sigue generando titulares.

Rosario Sasieta y su pedido a la Fiscalía

Por otro lado, personalidades del ámbito social y legal se han pronunciado sobre el caso. Rosario Sasieta, conocida por su lucha en defensa de los derechos de la mujer, señaló que espera que la Fiscalía actúe de oficio y que se considere la gravedad de los hechos.

"Se ha cometido el delito de feminicidio en grado de tentativa, él ha podido matarla. En este caso hay tres hechos: cuando él la tapa con la almohada para obstaculizar las vías respiratorias con el fin de que muera", explicó la popular 'Señora Ley'.

Sasieta también detalló otros actos que evidenciarían la agresión: "Segundo acto cuando la amarraba con las sábanas para neutralizar sus movimientos y luego cuando se aguanta de lanzarle la plancha, porque si no hubiera sido así hoy estaría muerta".

Tras la denuncia por agresión contra Samahara Lobatón, Bryan Torres contrató un abogado del estudio Salas Betetapara asumir su defensa, dejando en claro que el caso se enfrentará con respaldo legal y bajo los principios de la justicia, lejos de la presión mediática que rodea el escándalo.