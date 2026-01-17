17/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Andrea Llosa anunció que terminó definitivamente su vínculo laboral con ATV tras casi 20 años en el canal. La conductora de televisión sorprendió a sus seguidores con la noticia y el motivo detrás de su decisión.

Andrea Llosa deja ATV: ¿Cuál fue el motivo?

Tras 14 años al aire con 'Nunca Más' y más de seis con 'Andrea', la periodista cerró ciclos que marcaron la agenda social y familiar, agradeciendo el apoyo del público. Andrea Llosa, a través de sus redes sociales, precisamente en su cuenta oficial de Instagram, reveló que era el momento de decirle adiós al canal ATV en el aire de forma ininterrumpida.

Por medio de un video, sorprendió a sus seguidores, especialmente con el conmovedor mensaje que lo acompañó, donde daba detalles sobre esta inesperada decisión que marcaría una nueva etapa en su vida y la posibilidad de nuevos proyectos en su carrera profesional. Como era de esperarse, no evitó mostrarse agradecida con todo el equipo que la ayudó con sus programas y el cariño de sus televidentes.

"Es difícil no quebrarse después de despedirme de dos programas que se convirtieron en parte de mi vida. Solo tengo palabras de agradecimiento para los equipos que me acompañaron durante 14 años en 'Nunca Más' y más de 6 años en 'Andrea'. Gracias por la confianza", expresó Andrea Llosa en un inicio.

¿Adiós definitivo a la televisión peruana?

Seguidamente, Andrea Llosa precisó que su despedida del canal se debía a que no logró concretar un acuerdo para un nuevo formato en 2026. "Si bien existió la intención de desarrollar un nuevo espacio para este año, luego de varias conversaciones no logramos llegar a un acuerdo, por lo que he decidido no renovar mi vínculo con el canal", puntualizó.

Asimismo, la querida presentadora indicó que se iba de ATV en los mejores términos, "agradecida por la libertad que siempre tuvo para manejar los contenidos, y por el respeto y el cariño mutuo".

Sin embargo, aprovechó la oportunidad para dejar en claro que seguirá ligada a la televisión peruana, aunque no brindó mayores detalles de con qué programa lo haría ni el formato de su nuevo espacio.

"Después de casi 20 años, me despido de ATV. Esta etapa se cierra, pero mi camino en la televisión continúa. Nos volveremos a ver muy pronto", concluyó en su comunicado en redes sociales.

El inicio de este 2026 ha traído cambios en los programas de televisión. Es así como Andrea Llosa dejó en shock a más de uno al revelar que tras casi 20 años le decía adiós a ATV porque no llegaron a un acuerdo. Señaló estar "verdaderamente agradecida" con el canal por el tiempo en que estuvo al mando de los programas 'Andrea' y 'Nunca más'.