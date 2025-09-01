Fifth Harmony vuelve a los escenarios tras 7 años en concierto de los Jonas Brothers

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Fifth Harmony volvió a hacer historia cuando Lauren Jauregui, Normani, Dinah Jane y Ally Brooke subieron juntas al escenario durante el concierto de los Jonas Brothers en Dallas, Estados Unidos. Esta inesperada aparición marca la primera vez que las cuatro integrantes actúan juntas después de siete años de pausa indefinida.

El regreso de Fifth Harmony

El domingo 31 de agosto de 2025, los asistentes al Dos Equis Pavilion fueron testigos de un momento que muchos calificaron de "mágico". Vestidas con conjuntos negros coordinados, Lauren Jauregui, Normani, Dinah Jane y Ally Brooke interpretaron primero "Worth It".

Después, continuaron con "Work From Home", en rutinas de baile sincronizadas que hicieron estallar al público. "¿Recuerdan a Fifth Harmony?", preguntó Normani entre aplausos y gritos, mientras la emoción se apoderaba del lugar.

Tras la presentación, el grupo compartió un video en Instagram con un mensaje lleno de nostalgia: "¿Dónde estabas el 31 de agosto de 2025? Gracias Jonas Brothers por recibirnos. Fue increíble estar de vuelta".

Ally Brooke agregó en los comentarios: "¡Eso fue especial!", mostrando lo significativo que fue este reencuentro para ellas. Los Jonas Brothers también celebraron el momento, publicando en sus redes: "Un honor tener a nuestras amigas de Fifth Harmony en el escenario esta noche en Dallas".

¿Regresará Fifth Harmony a los escenarios?

Aunque Camila Cabello no estuvo presente debido a compromisos en Sídney, la aparición de Lauren Jauregui, Normani, Dinah Jane y Ally Brooke revitalizó los rumores de un regreso.

También se ha especulado bastante sobre una posible gira de reunión en 2026, coincidiendo con el décimo aniversario de su álbum 7/27. Según los informes, las integrantes han estado en conversaciones sobre un documental y un tour, aunque sin la participación de Camila Cabello.

El éxito de Fifth Harmony

Para los que no saben, Fifth Harmony se formó en 2012 durante la segunda temporada de The X Factor y pronto se consolidó como una de las girlbands más exitosas de la década. Con tres álbumes de estudio y numerosos sencillos certificados como platino, el grupo dejó una huella imborrable en la música pop.

Sin embargo, se separaron tras su última presentación oficial en 2018 en Hollywood, Florida, dejando un mensaje a sus fans: "Estamos muy emocionadas y agradecidas de poder tomarnos este tiempo para aprender y crecer creativamente...".

Fifth Harmony volvió a los escenarios tras siete años de ausencia con una presentación que los fans recordarán por siempre. Durante el concierto de los Jonas Brothers, Lauren, Normani, Dinah y Ally demostraron que, aunque el tiempo haya pasado, la química y la energía del grupo siguen intactas.