¿Y Emelec? Christian Cueva vuelve al Perú tras conflictos con Pamela López

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después de semanas de tensiones y mensajes cruzados con Pamela López, Christian Cueva volvió al Perú para reencontrarse con su familia. En su llegada, el jugador de Emelec dejó entrever que su estadía será corta pero suficiente para pasar tiempo con sus hijos, demostrando que la prioridad sigue siendo su rol como padre.

Christian Cueva vuelve al Perú

En imágenes difundidas por América Televisión, se evidenció la llegada del futbolista al país, donde fue abordado por la prensa para consultar sobre su situación actual.

Christian Cueva resaltó que tiene planeado reunirse con sus hijos durante los días que permanecerá en Lima, aprovechando los permisos otorgados por su club, Emelec, donde actualmente juega y reside en Ecuador.

"¿Qué tal? ¿Cómo están? (Estoy) Bien, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, ahí conversé con el club, pudieron darme unos días para poder ver a mis hijos", declaró 'Aladino', dejando en claro que no existen impedimentos por parte de su expareja para cumplir con sus visitas.

Sobre cómo se está manejando el régimen de visitas, Christian Cueva explicó: "No (hay ninguna negativa), la verdad que ese tema ya lo están viendo, pues mis abogados, así que por ese lado estoy muy tranquilo, así que por ambas partes las cosas están llevando de la mejor manera, ¿no?".

Recordemos que hace unas semanas, tras meses de disputas y trámites judiciales, Pamela López y Christian Cueva lograron la tan esperada conciliación para establecer un régimen de visitas, lo que permite al futbolista volver a ver a sus hijos después de una prolongada separación.

La noticia fue confirmada por la propia Pamela López durante su participación en el programa Ponte en la Cola: "La conciliación se ha dado gracias a Dios en ámbito privado, pero es la conciliación por el régimen de visitas".

Aunque los conductores del programa intentaron obtener más detalles sobre fechas, horarios o condiciones específicas, Pamela López enfatizó que la información se mantendrá privado por respeto a todas las partes involucradas.

Christian Cueva 'saca cara' por Emelec

Además de hablar de su vida familiar, el futbolista fue consultado sobre su situación deportiva en su nuevo club, Emelec. Al respecto, se mostró optimista y agradecido: "Bien contento, la verdad, muy contento. Primero porque hay trabajo, segundo porque me recibieron de una manera muy muy linda ya. Así que a seguir".

Christian Cueva volvió al Perú tras los conflictos con Pamela López y aprovechará la oportunidad para reunirse con sus hijos, cumpliendo con el régimen de visitas previamente acordado.