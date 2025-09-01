'Cri Cri' se quiebra al revelar que Jefferson Farfán duda de su inocencia: "Es muy doloroso"

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Cristian Martínez Guadalupe, conocido como 'Cri Cri', volvió a la vida pública tras recuperar su libertad luego de pasar 11 meses y seis días en el penal de Lurigancho. En un reportaje de Día D, el primo de Jefferson Farfán se quebró al hablar sobre la profunda tristeza que le genera que el exfutbolista dude de su inocencia.

'Cri Cri' sale de prisión luego de 11 meses

El pasado miércoles 27 de agosto, Cristian Martínez Guadalupe puso fin a casi un año de encarcelamiento al salir del Ministerio Público poco antes de las 2:00 p. m. Tras su liberación, 'Cri Cri' se reencontró con su esposa e hijos.

Recordemos que su detención, ocurrida en septiembre de 2024, se dio luego de ser acusado de presunta violación sexual en la casa de Jefferson Farfán, ubicada en la exclusiva zona de La Planicie, La Molina.

'Cri Cri' recordó que aquel día fue uno de los más duros de su vida. "En ese momento estaba destruido", confesó, recordando el sufrimiento de su madre y de toda su familia al verlo trasladado al penal de Lurigancho.

Su encarcelamiento no solo separó a un familiar de su entorno, sino que también alteró una relación cercana con Jefferson Farfán, con quien compartió infancia, barrio y muchos recuerdos plasmados en fotos y reuniones familiares.

'Cri Cri' llora por distanciamiento con Farfán

Durante la entrevista en Día D, Martínez Guadalupe no pudo contener la emoción al hablar del distanciamiento que hoy existe con Jefferson Farfán. "En este momento que tú no creas en mí es muy doloroso, pero más doloroso es haber estado 11 meses adentro por algo que no he cometido", expresó visiblemente conmovido.

"El daño que nos hizo esa persona al separar una relación de hermandad de tantos años... hemos vivido en este barrio de pequeños, él sabe cómo hemos sido, cómo hemos crecido juntos", agregó.

Asimismo, se pronunció sobre el rumor de que su propio primo y su equipo legal estarían evaluando apelar el fallo que lo absolvió de los cargos. "Es un tema que yo he escuchado ahora, que va a haber una apelación; pero como en las matemáticas, cuánto es dos más dos: es cuatro. De dónde van a encontrar tres o cinco", dijo.

Tras 11 meses y seis días en el penal de Lurigancho, Cristian Martínez Guadalupe, conocido como 'Cri Cri', buscó reconstruir su vida junto a su familia. Aunque el reencuentro con su esposa e hijos estuvo lleno de emoción y abrazos, quedó claro que el dolor más profundo sigue siendo la distancia con Jefferson Farfán y la duda sobre su inocencia.