Shakira viaja de emergencia por complicado estado de salud de su padre: fue internado en Barranquilla

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantautora colombiana Shakira viajó de emergencia hacía Barranquilla luego que su padre, William Mebarak Chadid de 95 años fuera hospitalizado por una complicación con su estado de salud.

Shakira viajó de emergencia a Colombia por hospitalización de su padre

De acuerdo lo reportado por los medios internacionales, la cantante Shakira habría viajado a Colombia luego que su progenitor presentara complicaciones con su estado de salud. Según lo expresado por el programa 'Al Rojo Vivo' deTelemundo, la artista fue vista el pasado 2 de noviembre cuando llegaba al edificio residencial en el que viven sus padres, en Barranquilla.

Las imágenes de su llegada fueron difundidas por medios internacionales. Sin embargo, hasta el momento, la cantante no se ha pronunciado públicamente para dar detalles sobre los motivos de su viaje.

#Barranquilla | Una inesperada situación familiar habría llevado a Shakira de regreso a Barranquilla. Por ahora, el entorno de la cantante mantiene reserva sobre lo ocurrido y crece la expectativa por conocer nuevos detalles. https://t.co/2Lbk2QxVbW — Publimetro Colombia (@PublimetroCol) November 3, 2026

¿Qué se sabe sobre el estado de salud del papá de Shakira?

Hasta el momento, no hay ninguna confirmación de parte de la cantante, ni se tiene la precisión de la ubicación del centro de salud en el que estaría internado el padre de la artista. No obstante, se desconoce cuál sería la enfermedad o complicación que motivó su ingreso, al igual que el área en el podría estar, es decir, si permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos o cuál es su evolución médica.

Complicaciones de salud a lo largo del tiempo

El estado de salud del paciente ha generado preocupación en los últimos años debido a una serie de complicaciones médicas que han requerido atención especializada. Uno de los episodios más delicados ocurrió en 2022, cuando sufrió una caída que le provocó un traumatismo en la cabeza y requirió seguimiento.

Posteriormente, en 2023, tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica relacionada con un cuadro de hidrocefalia. Esta condición puede ocasionar diversas complicaciones neurológicas a lo largo del tiempo.

Su historial médico volvió a generar preocupación en junio de 2024, cuando presentó un cuadro de neumonía que obligó a su hospitalización en Barranquilla.

En mayo de 2026, volvió a presentar complicaciones de salud. Según informaron medios, en aquella oportunidad fue trasladado a la Clínica Iberoamérica, donde fue atendido. Estos antecedentes han mantenido la atención sobre su evolución y condición de salud.

Finalmente, el viaje de emergencia de Shakira hacía Colombia sería para acompañar a su padre de 95 años en la nueva hospitalización a causa de una complicación con su estado de salud.