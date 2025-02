¡Fuertes palabras! Zumba le dice NO a la política y descarta posible participación: "No quiero ser corrupto"

Desde su primera aparición en el desaparecido programa 'Combate', Zumba se ha convertido en uno de los personajes más mediáticos de los últimos años. Esta vez, el popular personaje visitó los estudios de 'Contra el tráfico' para tener una amena entrevista con Ricardo Rondón.

Óscar Alejandro Benítes Porras, su nombre real, se pronunció sobre diversos temas acerca de su vida y durante un momento de la conversación fue consultado sobre una posible incursión en el mundo de la política.

Como se recuerda, a lo largo de la historia política del Perú, diversos personajes de la farándula han intentando llegar a un puesto de autoridad como el congreso, alcalde u otros. El ejemplo más emblemático fue el de Susy Díaz quien llegó hasta el Congreso de la República en los años 90 gracias a una curiosa campaña.

Respecto a ello, Zumba dejó en claro que no está en sus planes incursionar en este mundo y aseguró que para ello se tiene que convertir en corrupto y no pretende realizarlo.

"Te digo rotundamente que no. Para ser político hay que ensuciarse, hay que volverse corrupto y yo no quiero serlo. Yo seguiré mis principios y mis valores. Hoy en día ser político, es ser corrupto. Lamentablemente es así", indicó.

Otro de los momentos más recordados de Zumba en la televisión nacional fue aquella vez que se lanzó sobre Carlos Cacho cuando culminó una de sus participaciones en 'El Gran Show' de Gisela Valcárcel. Acerca de ello, el popular personaje aseguró que nunca fueron amigos y que luego hasta se disculpó con él.

"Nunca fuimos amigos. En su momento, después de diez años, le dije 'discúlpame por lo que pasó y él me dijo 'no te preocupes'. Pero ya estaba hecho", añadió.

En ese sentido, el exchico reality dejó en claro que nunca tuvo la intención de lastimarlo o hacerle daño a pesar de lo que se especuló en su momento.

"Si mi intención era agredirlo, si me hubiese arrepentido. Pero no fue esa mi intención. Solo quería hacerle una broma, abrazado. Se me fue el cuerpo", finalizó.