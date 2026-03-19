Los Olivos: Delincuentes disparan 16 veces contra centro médico y no descartan extorsión

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un centro médico ubicado en el distrito de Los Olivos fue el punto de ataque a manos de criminales que dispararon 16 veces contra el establecimiento. Personal y pacientes se encontraban al interior del establecimiento de salud cuando se registró el hecho.

16 disparos contra centro de salud

El hecho ocurrió al promediar las 3:40 de la tarde de este jueves 19 de marzo, según los registros de la cámara de seguridad que registró el hecho en video.

Se observan que criminales llegan a bordo de una motocicleta propiciando la ráfaga de disparos contra el lugar. Los criminales llegaron hacia el lugar desde la avenida Naranjal y abrieron fuego sin ningún reparo.

Se trata del centro médico del Grupo Medical el cual recibió 16 disparos, 13 de ellos cayeron sobre la fachada del establecimiento con mayor impacto en el segundo y tercer piso.

Los otros tres disparos impactaron contra un vehículo estacionado a exteriores del local. el cual pertenecería a uno de los médicos que labora en este centro de salud.

Al momento que ocurrió el ataque, habían transeúntes alrededor del lugar e incluso clientes y médicos al interior del establecimiento, alertando el hecho ante los vecinos de la zona pues el ataque ocurrió a plena luz del día.

No se descarta extorsión

La Policía Nacional se encuentra tras el caso. El parte policial refiere que los dueños del establecimiento no habrían comunicado que son víctimas de extorsión o que reciban amenazas de otros tipo.

Sin embargo, el modus operandi de este ataque dan cuenta de un planificado atentado en contra del establecimiento. Producto del ataque no se registraron personas heridas.