Actriz que participó en 'Al fondo hay sitio' SORPRENDE y ENTERNECE las redes al mostrar su avanzado embarazo

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una reconocida actriz que ganó gran popularidad al participar de serie 'Al fondo hay sitio' ha sorprendido en las redes sociales a sus seguidores por su avanzado embarazo en donde desborda la felicidad que tiene al atravesar esta nueva etapa en su vida.

La intérprete nacional Fiorella Luna expresó estar contenta al encontrarse a puertas de la etapa final de su gestación, en la semana 30 y espera con ansías a su primera hija a los 39 años.

Cabe recordar que, la también modelo se encuentra en la memoria de los seguidores de la producción de América Televisión por dos personajes. En el 2013 interpretó a Leonor Mispireta, una de las secretarias de la Corporación Maldini y una década después, retornó a la ficción como Helena Agüayo, una cobradora de microbús.

En su cuenta oficial de Instagram, la directora de teatro publicó un carrete de fotografías en las que se observa el avanzado embarazo que lleva y que surgió fruto de su relación con Fabricio Raciti, su gestación ha emocionado a los amigos de la pareja, fans y excompañeros de Luna.

Una de las fotografías que más enterneció fue en la que muestra la ecografía de su futura primogénita en el marco de la celebración de la Navidad. "Esta foto la tomó tu papá hijita (...) Prometo enseñarte a jugar la vida, mi amor. Acompañarte a imaginar e inventar lo impensado, y a descubrir tu propia forma de ver el mundo", escribió en la descripción del post.

En otra de sus publicaciones, se observa a la actriz nacional aparece sentada sobre una mesa de madera sonriendo en referencia a la felicidad que genera este embarazo en su vida. Además, en otra instantánea mostró la ropa y juguetes que su hijita usará cuando nazca. Asimismo, en un enternecedor video se le mira acostada sobre una hamaca acariciando su vientre.

¿Quién es Fiorella Luna?

Fiorella Luna inció su carrera artística como modelo participando en cértamenes de belleza. Posteriormente, decidió sumergirse en el mundo de la actuación para ello cursó talleres con el destacado actor Alberto Ísola.

Fue así que su debut en el cien llegó en el año 2010 con su participación en la película 'Robot: Bollywood'. Años más tarde participó como actriz invitada en 'Al fondo hay sitio', 'De vuelta al barrio' y en la película 'Asu mare'. Este 5 de febrero la veremos en el cine con la película 'Mi mejor enemiga'.

