Magaly Medina enfrenta intensos dolores tras su cirugía estética en el rostro, asegura su doctora

Después de someterse a un lifting facial en Argentina, la conductora de Magaly TV, La Firme, Magaly Medina, vive un postoperatorio con algunos altibajos. Su doctora personal, Joana Bernedo, aseguró que la presentadora ha sentido intensos dolores, pero que poco a poco va recuperándose y siguiendo el cuidado recomendado.

Magaly Medina sufre intensos dolores tras cirugía

Según relató su doctora, Magaly Medina tuvo una noche complicada tras la cirugía estética. "Buenos días. Ya me estoy yendo a recoger a Magaly. Anoche fue una noche un poco difícil, tuvo mucho dolor, pero ya con los analgésicos se fue calmando y ya la dejé dormida", contó Joana Bernedo, asegurando que, en general, la conductora se encuentra bien de salud.

La operación, un lifting facial destinado a rejuvenecer su rostro, fue seguida de cerca por Joana Bernedo, quien viajó junto a Magaly a Argentina para supervisar su recuperación. La conductora pasó por los primeros días con cuidados estrictos y analgésicos controlados, mientras su equipo médico monitorea cualquier síntoma postquirúrgico.

"Hoy vamos a buscarla y vamos a ver cómo amaneció. Estamos en el día 3 de postcirugía, hoy comenzará cámara hiperbárica", detalló la doctora, explicando que esta terapia forma parte del proceso de recuperación.

¿Por qué Magaly eligió operarse en Argentina?

Magaly Medina reveló que su decisión de operarse en Argentina no fue casualidad. Tras varias semanas de investigación y consultas, la conductora de espectáculos no encontró en Perú un cirujano que le inspirara confianza.

"Porque los resultados que vi allá no me gustaron, así que por eso buscamos a un médico fuera del país", dijo Magaly Medina a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

La conductora de Magaly TV, La Firme destacó que necesitaba sentirse completamente segura y ser atendida por un profesional de confianza, evitando apresurarse en un procedimiento tan delicado como un lifting facial.

"El doctor fue elegido por nosotras después de una exhaustiva búsqueda. Solo opera tres veces por semana y está especializado en deep plane facelift", explicó Magaly Medina.

Según la conductora, este tipo de cirugía mueve la grasa y los músculos profundos para un rostro más joven sin parecer artificial. "Es una operación en la que la cara no parece estirada como en las antiguas cirugías", precisó.

