26/07/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Giacomo Bocchio, juez de 'El gran chef famosos', es conocido por su rigor y esfuerzo para elevar el nivel culinario de los participantes. Este renombrado chef peruano no duda en manifestar su descontento cuando alguien no toma en serio la cocina. En el reciente episodio del programa, su enfoque crítico se evidenció en un altercado con Leslie Shaw, lo que llamó la atención del público.

Giacomo Bocchio arremete contra Leslie Shaw

Giacomo Bocchio ha demostrado ser un pilar fundamental en 'El gran chef famosos', utilizando su extenso conocimiento culinario para guiar a los participantes hacia el éxito. Su dedicación a la gastronomía va más allá de simplemente evaluar; busca inspirar y educar a aquellos que muestran disposición para aprender y mejorar.

Sin embargo, su paciencia tiene límites, especialmente con aquellos que no muestran un compromiso serio con el arte culinario. En el programa, es conocido por dedicar más tiempo y atención a los concursantes apasionados y ansiosos de aprender, mientras que es más crítico con aquellos que tratan la cocina de manera superficial.

En el reciente episodio de 'El gran chef famosos', los concursantes enfrentaron la primera noche de sentencia, un desafío que puso a prueba sus habilidades culinarias y su capacidad para manejar el estrés. El primer desafío fue preparar pan con sangrecita, un plato que rápidamente reveló la falta de experiencia de algunos participantes.

La cantante Leslie Shaw, en particular, captó la atención de Giacomo Bocchio debido a su actitud despreocupada y desordenada en la cocina.

Cuando Giacomo Bocchio se acercó al área de trabajo de Leslie Shaw, lo primero que notó fue el desorden. "Qué desorden y suciedad", comentó el chef, a lo que la cantante respondió con indiferencia: "Sí, pero la vida es así, un desorden".

Esta respuesta no fue bien recibida por el chef, quien enfatizó que la cocina requiere disciplina y orden. "No, la vida no es un desorden", replicó Giacomo Bocchio. "Bueno, durarás poco". La cantante no logró impresionar al jurado y la dejó al borde de la eliminación.

Nelly Rossinelli critica a Leslie Shaw

No solo Giacomo Bocchio expresó críticas hacia Leslie Shaw. Nelly Rossinelli, otra de las juezas del programa, también manifestó su decepción por el desempeño de la cantante. Su segundo plato, un locro de zapallo con pescado frito, fue un desastre culinario.

Nelly Rossinelli enumeró los errores de Leslie Shaw, desde el arroz crudo y sin sal hasta el pescado seco, y encontró cáscaras de papa sucias en el locro.

"El arroz crudo sin sal, el locro sin sal, el pescado seco. En el locro encontramos pedazos de cáscara en la papa, sucios con tierra, ¿qué más te puedo decir, Leslie?", expresó, mostrando su decepción.

Sin embargo, Nelly Rossinelli también ofreció una perspectiva alentadora, enfatizando que los jueces están ahí para guiar a los concursantes que demuestren interés en aprender.

"Nosotros tenemos las ganas y toda la voluntad de guiarte en este aprendizaje solo si tú quieres. Estamos aquí para ayudarte", concluyó, destacando que el éxito de Leslie Shaw en la competencia dependerá de su actitud y compromiso.

Para que Leslie Shaw continúe avanzando en 'El gran chef famosos', es crucial que acepte las críticas constructivas de Giacomo Bocchio, Javier Masías y Nelly Rossinelli, y que demuestre un mayor compromiso con su desarrollo culinario.