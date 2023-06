Gianella Rázuri: ¿Qué relación tuvo Sebastián Lizarzaburu con la modelo ampayada con el 'Gato' Cuba?

El nombre de Gianella Rázuri ha vuelto sonar en el mundo de la farándula peruana y esto debido a que fue captada junto al futbolista Rodrigo Cuba, quien acaba de finalizar su relación con Ale Venturo; sin embargo, la tercera finalista del certamen Miss Perú Universo tiene en su historial los antecedentes de una relación con el popular 'Hombre roca', Sebastián Lizarzaburu, la cual no acabó muy bien.

Durante el año 2015, Sebastián Lizarzaburu confirmó sus salidas con la expostulante al Miss Perú Universo, Gianella Rázuri, para evitar especulaciones de reconciliación con su entonces expareja y madre de su hija, Andrea San Martín.

"Quiero aprovechar y decir abiertamente, para evitar las especulaciones, que estoy saliendo con Gianella Rázuri. No hemos formalizado la relación, pero creo que todo va por buen camino. Estoy feliz con ella", confirmó en ese momento Lizarzaburu.

Cabe precisar que esta relación fue muy criticada por Andrea San Martín, pues según la 'ojiverde', ellos habrían iniciado sus salidas en Chiclayo, mientras que todavía seguían juntos viviendo en familia.

La relación entre los modelos solo duró un par de meses, por lo que en el año 2016, ellos entraron en 'dimes y diretes'.

Gianella, en una entrevista con el recordado programa ''Hola a Todos'', difundió audios en los que Sebastián arremetía con insultos contra la madre de su hija.

Además, mostró unas conversaciones en WhatsApp donde el modelo se le declaraba con una serie de cumplidos, lo cual descartó, aludiendo que nada fue en serio.

Conversación entre Lizarzaburu y Gianella Rázuri.

A su vez, reveló que al influencer no le gustaba que ella trabajara, situación que la incomodaba, pues ella también tenía una pequeña hija que mantener.

"No me dejaba trabajar y guste o no le guste, yo tengo una hija y tengo que trabajar y voy a trabajar. Por eso, este 2016 soltera sin nadie que tenga que decirme qué hace. 'Hombre Roca' chau", dijo la modelo.