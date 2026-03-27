Excampeón con Alianza Lima sufre grave crisis de salud y conmociona al fútbol sudamericano

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El entorno del fútbol continental se mantiene en vilo tras confirmarse el delicado estado de salud de Luis Aguiar. El exvolante uruguayo, muy recordado por la hinchada blanquiazul, sufrió un quebranto de salud repentino.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este viernes, justo antes de que iniciara el entrenamiento programado de Rampla Juniors. La noticia generó la inmediata suspensión de las prácticas debido a la gravedad de la situación.

El actual asistente técnico fue trasladado de urgencia a la mutualista La Española, en Montevideo. Hasta el momento, los reportes médicos indican que el exjugador permanece bajo pronóstico reservado mientras recibe la atención especializada necesaria.

La rápida intervención de las unidades de emergencia resultó fundamental para su estabilización inicial. Según se informó, el club uruguayo no contaba con un desfibrilador en sus instalaciones, lo que aumentó la tensión durante el rescate.

Luis Aguiar sufrió un quebranto de salud antes del entrenamiento de esta mañana en @RamplaJuniorsFC y se suspendió la práctica



El ayudante técnico se encuentra internado en La Española con pronóstico reservado



La eficiencia de las ambulancias fue clave ya que el club... pic.twitter.com/CWqQuf2y0I — Mathias Amaro (@bichiamaro) March 27, 2026

Detalles de una mañana de emergencia

La situación se tornó crítica apenas el exjugador llegó a las instalaciones del Estadio Olímpico para cumplir con su jornada laboral. El mediocampista, que dejó una huella imborrable en el fútbol peruano, no llegó a descender de su vehículo particular. Según el medio Montevideo Portal, fuentes internas del club explicaron que el exfutbolista arribó al recinto cerca de las 8:00 a.m. en su camioneta, estacionó y permaneció dentro del automóvil sin dar señales de movimiento.

Al notar que el preparador no salía del vehículo, sus compañeros se acercaron para verificar su estado. "Lo fueron a ver y no reaccionaba, por eso llamaron a la ambulancia", señalaron los testigos del equipo conocido como el 'Picapiedra' al citado portal uruguayo. Esta falta de respuesta inmediata encendió las alarmas entre los presentes, quienes solicitaron asistencia médica de forma urgente para el campeón con Alianza Lima, quien ahora lucha por su recuperación en cuidados intensivos.

Estado actual y esperanza de recuperación

Tras el ingreso al centro médico, la preocupación se extendió rápidamente entre los seguidores de los diversos clubes donde militó el popular 'Canario'. Pese al hermetismo inicial de la institución hospitalaria, las últimas actualizaciones brindan un ligero aire de optimismo para su familia. Actualmente, los reportes de la prensa uruguaya señalan que Luis Aguiar se encuentra estable mientras los especialistas le realizan una serie de estudios pertinentes para determinar el origen exacto de su descompensación.

El mundo del deporte permanece atento a la evolución del volante que brilló en Matute durante la temporada 2017. La comunidad futbolística espera que los exámenes médicos arrojen resultados favorables que permitan su pronta mejoría.