Gisela estalla contra América Televisión por entregar videos a Magaly: "Se me hace ver como una mentirosa"

La polémica entre Gisela Valcárcel y América Televisión volvió a encenderse este miércoles 27 de agosto, luego de que la conductora utilizara sus redes sociales para cuestionar la entrega de los videos de las cámaras de seguridad del canal a Magaly Medina, los cuales, según ella, distorsionan lo sucedido.

Bronca de Gisela y América Televisión

El conflicto comenzó el martes 26 de agosto, cuando Gisela Valcárcel denunció en un vivo de Instagram que no le permitieron ingresar a América Televisión, canal en el que ha permanecido durante varios años con distintos programas.

Horas después, América Televisión emitió un comunicado desmintiendo cualquier restricción y afirmando que la decisión de levantar la programación se dio por desacuerdos internos.

La controversia sumó un nuevo capítulo en la noche, cuando en el programa de Magaly Medina se mostraron imágenes de cámaras de seguridad del canal que evidenciaban a Gisela Valcárcel entrando tranquilamente, saludando a colaboradores y conversando con un directivo antes de retirarse.

"Miren las imágenes de ella en el set, ahí está ella, con calma, va, saluda, habla con su productor (...) pero, miren, ella entra, saluda a toda la gente que está ahí, incluso se acerca Valeria Piazza, Janet Barboza, ahí va Dorita Orbegoso", relató Magaly Medina mientras describía paso a paso los movimientos de Gisela en las instalaciones de 'América Hoy'.

El enojo de Gisela Valcárcel

La difusión de estas imágenes a un canal rival, con el objetivo de desmontar la versión inicial de Valcárcel, encendió la molestia de la conductora. "Se dieron las imágenes de seguridad en la cual se me ve entrar a América TV, pero quién había dicho que no entré, a lo que no entré es al programa", expresó.

Gisela señaló que desde adentro del canal se busca instalar una versión que la muestre poco honesta ante el público, asegurando que nunca mintió y que la emoción del momento influyó en su primer mensaje en vivo.

La exconductora de El Gran Show insistió en que su presencia física en el canal nunca fue negada, sino su acceso al programa que iba a salir al aire.

Finalmente, Gisela Valcárcel recalcó que no piensa callar ni dejar que la historia avance sobre una versión que considera injusta para ella. "A veces he pensado que es mejor callar y lo hago en muchísimas circunstancias, pero en esta no", afirmó ante sus seguidores, anticipando que mostrará pruebas que respalden su versión.

La polémica entre Gisela Valcárcel y América Televisión continúa, y la conductora estalló públicamente al enterarse de que sus videos fueron entregados a Magaly Medina, quien además de difundirlos, no dudó en arremeter contra la 'Señito'.