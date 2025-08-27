Beto Ortiz se pronuncia ante la posibilidad de tener a Gisela Valcárcel en 'El valor de la verdad'

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El escándalo reciente de Gisela Valcárcel con América Televisión terminó poniendo su nombre en un lugar inesperado: el temido sillón rojo de El valor de la verdad. Y, como era de esperarse, Beto Ortiz se vio en la necesidad de pronunciarse sobre una eventual participación de la 'Señito' en su programa.

Gisela Valcárcel y el lío en América Hoy

El martes 26 de agosto estaba previsto que Gisela Valcárcel apareciera como invitada especial en América Hoy, programa producido por su propia empresa GV Producciones y conducido por su hija Ethel Pozo. Sin embargo, lo que parecía una reaparición triunfal se transformó en un escándalo televisivo.

Ese día, a través de una transmisión en vivo desde las afueras del canal, Gisela Valcárcel contó indignada que se le había impedido ingresar a las instalaciones. "Mi participación estaba anunciada, pero me dijeron que no podía entrar", reveló, visiblemente incómoda ante sus seguidores.

La situación no quedó ahí. Con la cámara encendida y cientos de personas conectadas, la 'Señito' lanzó un mensaje fuerte sobre el futuro de América Hoy: "Mañana pueden sacar un programa parecido, pero este equipo de América Hoy terminó".

¿Gisela en 'El valor de la verdad'?

El tema no tardó en dar la vuelta en el mundo de la farándula. Y fue nada menos que Beto Ortiz, conductor de El valor de la verdad, quien alzó la voz en una entrevista para las redes sociales del reportero Jhon Tirado, hombre de confianza de Magaly Medina.

Cuando Jhon Tirado le lanzó la pregunta sin rodeos —"¿Gisela podrá ir a El valor de la verdad ahora sí? ¿Te gustaría tenerla?"—, Beto Ortiz no dudó en confesar que le encantaría volver a entrevistar a la 'Señito'.

"Estoy seguro de que ella no iría, pero me encantaría entrevistar a Gisela porque hace muchísimo tiempo que no la entrevisto, creo que cuando se casó con Roberto (Martínez) fue la última vez", confesó entre risas.

El periodista no dudó en destacar la importancia de tenerla en su programa y dijo: "Bueno, es una gran invitada, creo que sería fantástico poder conversar de nuevo con ella después de tanto tiempo. Además, tanto tiempo en el cual hemos competido, competíamos de una manera muy despiadada".

La controversia entre Gisela Valcárcel y América Televisión sigue dando que hablar, y ahora hasta su nombre aparece vinculado a El valor de la verdad. Ante esta posibilidad, fue Beto Ortiz quien tuvo que pronunciarse, dejando en claro que le encantaría que la 'Señito' se siente en el sillón rojo.