Trump anuncia primer ataque por tierra en Venezuela con la destrucción de presunta fábrica de drogas

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó este lunes lo que describió como el primer ataque terrestre en Venezuela. Según sus palabras, se produjo "una gran explosión en el muelle donde cargan los barcos con drogas", asegurando que la operación destruyó instalaciones logísticas vinculadas al narcotráfico en el Mar Caribe.

El anuncio se dio durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Mar-a-Lago, Florida, y sorprendió a los periodistas al añadir que volvió a conversar con Nicolás Maduro, aunque sin llegar a acuerdos claros nuevamente.

Una ofensiva inédita

Hasta ahora, las operaciones de EE.UU. se habían concentrado en el Caribe y el Pacífico contra narcolanchas. La nueva revelación de Donald Trump marca un cambio de escenario en la estrategia: la primera acción en territorio continental venezolano, dentro de la llamada Ofensiva Lanza del Sur.

Al mismo tiempo, el mandatario aprovechó el momento para asegurar que el tráfico de drogas por mar "ha disminuido un 97,2%" gracias a los operativos, y que esta nueva fase busca golpear directamente las estructuras del Cártel de los Soles, al que su gobierno vincula con Maduro.

Trump sobre Venezuela: "Se produjo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con droga. Atacamos todos los barcos y ahora atacamos el área".

Falta de confirmación oficial

Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, ni el Pentágono, ni la Casa Blanca, ni el Departamento de Estado confirmaron la operación. Solo un oficial estadounidense, bajo anonimato, sugirió que sí se habría realizado, sin precisar ubicación ni método. En Venezuela, Maduro y su entorno mantuvieron silencio, sin reconocer ningún ataque.

En paralelo, en redes sociales y medios locales surgió la hipótesis de que el incendio ocurrido en la planta química Primazol, en Maracaibo, podría estar relacionado con el ataque anunciado por Trump. La empresa negó categóricamente esa versión y atribuyó el siniestro a un accidente interno.

🚨🇺🇸🇻🇪 POSSIBLE FIRST US CIA COVERT ACTION IN VENEZUELA



An explosion was reported on December 24 in an industrial zone of Maracaibo, raising speculation of a covert US operation inside Venezuela. pic.twitter.com/k4QDefXpqY — WAR (@warsurveillance) December 29, 2025

Algunos analistas sugieren que el gobierno venezolano podría estar ocultando información para evitar admitir un golpe directo en su territorio. Sin embargo, esta hipótesis se mantiene en el espectro de la especulación y no ha sido confirmada por fuentes oficiales ni independientes.

Al contrario, la propia empresa emitió un comunicado buscando despejar las dudas sobre el caso, afirmando que el siniestro sufrido no tiene ninguna relación con lo que se especula en redes. Sin embargo, persisten las dudas sobre si el régimen buscaría encubrir esta ofensiva confirmada por Trump.

Comunicado de Primazol.

El anuncio de Trump sobre un ataque a un muelle en Venezuela marca un hito: la primera confirmación de acción militar en suelo continental venezolano. La falta de corroboración oficial y las versiones encontradas mantienen el tema en suspenso, entre propaganda política y especulación.