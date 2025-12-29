Desarticulan a 'La Nueva Alianza', vinculados a alias 'Cuchillo' y el asesinato de 13 mineros en Pataz

29/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Un megaoperativo de la Policía Nacional del Perú (PNP) terminó con la detención de cinco personas y más de 20 inmuebles allanados como parte de la investigación en contra de la organización criminal 'La Nueva Alianza' en La Libertad.

Los detenidos estarían vinculados con el asesinato de 13 mineros en Pataz ocurrido a fines del abril pasado. El hecho fue sindicado a Miguel Rodríguez Díaz, alias 'Cuchillo', quien actualmente está detenido en Colombia.

Megaoperativo policial en La Libertad

El operativo inicio desde las 3:00 de la mañana de este lunes 29 de diciembre en contra de la organización criminal 'La Nueva Alianza', red vinculada a la minería ilegal en La Libertad.

La intervención policial se realizó en más de 20 inmuebles distribuidos en diversas ciudades como Trujillo, Virú, Pataz, Casma, Nuevo Chimbote, Lima y la región de Lambayeque. Entre los delitos imputados a la red criminal se encuentran secuestro, homicidio, extorsión y lavado de activos, entre los principales.

Según detalló el coronel PNP Johnny Huamán, jefe de la División de Investigación Criminal La Libertad, los cinco sujetos detenidos tendrían un vínculo con el asesinato de 13 trabajadores mineros tras un macabro secuestro en una mina en Pataz, según indicó para RPP.

Según indicó para el medio, la organización criminal se apropiaba de material aurífero a través del secuestro o asesinato de los trabajadores de minas en la región de Pataz.

Con las ganancias ilícitas obtenidas, los sujetos encubrían el dinero ilícito a través de una empresa fachada. Esta organización estaría liderada por Miguel Rodríguez Díaz, alias 'Cuchillo'.

En la intervención se contó con la participación del Ministerio Público en donde se realizó el allanamiento a una casa de Rodríguez Días en la ciudad de Trujillo. También se allanó un edificio de cinco pisos donde se encontraban familiares de Jolín Bazán Valderrama, alias 'Jolín', quien se encuentra prófugo.

Alias 'Cuchillo' permanece en Colombia

Tras su detención en Colombia el pasado 15 de mayo, el presunto autor intelectual de la masacre en Pataz continúa en este país hasta que se efectúe su traslado.

Su detención, llevada a cabo por policías de dicho país, se produjo en medio de las sospechas sobre su autoría intelectual en la masacre de Pataz, donde 13 trabajadores vinculados a la minería fueron secuestrados, torturados y asesinados.

Según declaraciones del comandante general PNP Óscar Arriola, señaló que su traslado hacia el Perú podría llevarse a cabo dentro de diez meses, comparando el caso con otros criminales como Sergio Tarache y Wanda del Valle.

Por lo pronto, la Policía Nacional realizó la desarticulación de 'La Nueva Alianza', con la detención de cinco detenidos y más de 20 inmuebles en diversos puntos de La Libertad.