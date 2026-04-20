Mayra Goñi: Así fue la agresión de su amigo Rodrigo Brand a los periodistas de Magaly y les rompió una cámara

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mayra Goñi vuelve a estar en el ojo de la tormenta, esta vez porque su amigo, el actor mexicano Rodrigo Brand, agredió al equipo periodístico de Magaly Medina y rompió una cámara, solo por preguntarle si había oficializado un romance con la actriz. Magaly cuestionó duramente la actitud del mexicano y le pidió a Latina TV que devuelva la cámara que su talento destruyó.

La agresión de Rodrigo Brand, frente a Mayra

El programa de espectáculos mostró un reportaje que inició el sábado 18 de abril en las calles de Miraflores. Mayra y Rodrigo, junto a un grupo de amigos, salieron de fiesta esa noche y se retiraron del local aproximadamente a las cuatro de la mañana para luego dirigirse a un establecimiento de comida.

Rodrigo y Mayra se dieron cuenta de que las cámaras los estaban siguiendo y no tuvieron ningún inconveniente en besarse. Sin embargo, la pelea se desató cuando hacían su salida del restaurante. Un periodista le preguntó a Rodrigo si ya había oficializado su romance con Mayra, recibiendo una respuesta violenta.

No solo Rodrigo salió del restaurante para agredir a los periodistas, sino también sus tres amigos, y entre ellos estaría el hermano del actor. Este último empezó a patear y empujar al reportero, quien solo retrocedía con la cámara en mano, grabando cada detalle de la agresión.

Minutos después, Rodrigo también se acercó al periodista para increparlo. "Te voy a denunciar por lo que acabas de hacer. ¿Qué estás haciendo? Me da lástima. El periodismo que tú haces... ¿están tan orgullosos de sus papás? Me das lástima", dijo el actor mexicano, para luego romper la cámara de un manotazo.

Magaly condena la actitud de Rodrigo Brand

La conductora no pudo evitar sentirse indignada por la agresión a sus reporteros, la cual calificó como salvaje. Además, aseguró que la telenovela ha tenido bajo rating y que el incidente en el que se han visto involucrados sus personajes principales no les ayudaría en absoluto.

"Nosotros no tenemos la culpa de que su novelita no funcione, porque este es un NN para nosotros (...) los investigadores de mi programa solo estaban haciendo su trabajo, una chamba que hacen todos los fines de semana, y no para que unos borrachines matones y patanes los agredan. Esto me parece detestable y, encima, trabajan para Latina", sentenció.

Es así que, el incidente ha generado rechazo en la opinión pública y vuelve a poner en debate los límites entre la labor periodística y la reacción de figuras públicas. Mientras tanto, se espera que Latina TV se pronuncie y asuma responsabilidades por los daños ocasionados durante este altercado.