Tom Holland elige a Pol Deportes para revelar nuevo tráiler de Spider-Man: "Estoy muy emocionado"

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Perú es clave! Tom Holland dejó en shock a sus seguidores al elegir a Pol Deportes, el adolescente peruano de 15 años que convirtió su pasión por el fútbol en una historia que cruzó fronteras, para revelar la primera parte del nuevo tráiler de Spider-Man: Un Nuevo Día.

Tom Holland elige a Pol Deportes

Todo comenzó con una publicación del propio Tom Holland, quien anunció una dinámica poco usual para presentar el tráiler de Spider-Man: Un Nuevo Día. Lejos de un lanzamiento tradicional, el actor decidió involucrar directamente a la comunidad de fans alrededor del mundo.

"Nadie puede hacerlo solo, ni siquiera Spider-Man. ¡Sigue mientras sale el sol en todo el mundo y nuestra comunidad de Spider-Man ayuda a iniciar el lanzamiento del tráiler de Spider-Man Un Nuevo Día! Primero, Pol Deportes", escribió el actor en su post.

Además, en un video explicó cómo se desarrollaría la cadena mundial de lanzamiento: "Hola, qué tal chicos, es Tom aquí (...) Estamos haciendo algo que nunca se había hecho antes".

"Algunos de nuestros fans más grandes nos ayudarán a lanzar partes de nuestro nuevo tráiler", añadió el actor.

Pol Deportes presenta tráiler de Spider-Man

El elegido para abrir esta cadena global fue Cliver Huamán, mejor conocido como Pol Deportes, quien presentó la primera parte del tráiler de Spider-Man: Un Nuevo Día desde Lima, Perú.

"¡Es un nuevo día en Lima, Perú! Estoy muy emocionado de compartir la primera parte del nuevo tráiler de Spider-Man Un Nuevo Día", escribió el narrador peruano de 15 años en su post de Instagram.

En un video, Pol Deportes también expresó su entusiasmo: "¡Atención, atención! En este preciso momento estoy en lo más alto de la ciudad de Lima, Perú, porque hoy les traigo una exclusiva mundial. Y no, no es un fichaje, no es un clásico... hoy estamos hablando de algo mucho más grande: hoy estamos hablando de Spider-Man".

"Soy un gran fan de Spider-Man y me ha inspirado muchísimo a lo largo de mi vida y carrera. Y ahora, desde Perú, tenemos el honor de presentarles una parte exclusiva del nuevo tráiler: Spider-Man: Un Nuevo Día", añadió, mostrando así la primera parte del esperado avance.

Así, Tom Holland eligió a Pol Deportes para revelar el nuevo tráiler de Spider-Man: Un Nuevo Día, logrando un lanzamiento global que incluyó a Lima como punto clave y que convirtió a los fans en piezas fundamentales de este esperado anuncio.