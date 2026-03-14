"Me quedé calva": Micheille Soifer muestra por primera vez su colección de pelucas y revela su cabello real

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Micheille Soifer sorprendió a sus seguidores al mostrar por primera vez su colección de pelucas personal. La conductora de televisión habló abiertamente sobre los rumores de que se ha quedado calva y explicó por qué las necesita para realizar sus actividades artísticas. ¿Realmente se quedó sin cabello?

Micheille Soifer muestra su colección de pelucas

La exintegrante de Esto es Guerra publicó un video en el que confesó que muchas personas le preguntan por qué utiliza pelucas en su día a día. Por ello, decidió hacer una presentación de las que utiliza para trabajar.

"Es momento de presentarles a cada una de mis amadas pelucas, pero también mostrarles mis cabellos orgánicos. Esto solo para los chismosos que preguntan si me quedé calva ", escribió en la descripción, agregando emojis de burla.

Enseguida, procedió a mostrar que tiene al menos media docena de pelucas, aunque hay un grupo selecto que utiliza con más frecuencia. La primera que mostró es una peluca de cabello corto, a la cual bautizó como Valentina y le dio una calificación de 10.

Micheille también mostró una segunda peluca, a la cual bautizó como Sheyla, según dijo en honor a su gran amiga Sheyla Rojas. Aunque aseguró que le gusta mucho el tono, explicó que es muy complicada de colocarse y por eso le dio una puntuación de 9.

La tercera peluca que mostró tiene el cabello más largo, rizado y decolorado. A esta la denominó Shakira y le dio una puntuación de 8. Finalmente, mostró lo que parece ser su peluca favorita, llamada 'Michi', y procedió a quitarse la peluca que tenía puesta.

¿Micheille se quedó calva?

Para sorpresa de todos, Micheille tiene el cabello medianamente largo y le llega hasta la mitad de la espalda. El color real de su cabello es negro y tiene muchas ondas. La modelo aseguró que se siente muy feliz con su cabello natural, aunque también está acostumbrada a utilizar pelucas para reforzar su personalidad.

"Este es mi cabello natural, por ahí tengo algunas canitas, pero las canas son sabiduría. Estoy un poco despeinada, pero una buena plancha y quedamos", dijo muy contenta.

De esta manera, Micheille Soifer buscó acabar con los rumores sobre una supuesta calvicie y demostrar que las pelucas forman parte de su estilo y de su trabajo artístico. La conductora mostró con humor cada uno de sus accesorios y finalmente dejó ver su cabello natural. Así, aclaró las dudas de sus seguidores y dejó en claro que disfruta cambiar de look constantemente para sus presentaciones y proyectos televisivos.