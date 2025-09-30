Gustavo Salcedo rechaza nueva denuncia por presunta agresión y asegura tener pruebas de inocencia

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El empresario Gustavo Salcedo, aún esposo de la exreina de belleza Maju Mantilla, volvió a estar en el ojo de la tormenta tras la difusión de una nueva denuncia por presunta agresión presentada por Eduardo Ode, quien asegura haber sido víctima en 2013 durante un incidente ocurrido en Santa Eulalia.

La acusación fue expuesta en el programa 'Magaly TV, la firme', donde Ode relató que el hecho le dejó graves consecuencias físicas. Sin embargo, la respuesta de Salcedo no se hizo esperar.

En comunicación con el equipo del espacio televisivo, el empresario negó haber estado en el lugar y sostuvo que posee pruebas documentadas para respaldar su versión.

"Yo ni siquiera he estado en Lima", señaló de manera enfática.

Pruebas y absolución en el proceso judicial

Salcedo recalcó que cuenta con pasajes, facturas de hotel y documentos oficiales que demostrarían que no estuvo presente en la fecha ni en el lugar señalados por Ode. Incluso, entregó a la producción del programa el archivo definitivo de la denuncia para reforzar su descargo.

Además, recordó que el caso sí fue revisado por la justicia peruana y que, tras el proceso, fue absuelto en primera y segunda instancia.

"Hubo un proceso fiscal y un proceso judicial, absolviendo de todo tipo de cargo en primera y segunda instancia", precisó.

En su defensa, el empresario también deslizó que detrás de esta denuncia podrían existir intereses personales vinculados a conflictos por terrenos, lo que explicaría, según su versión, la insistencia del denunciante en reabrir el caso.

Antecedentes y reacciones públicas

Este nuevo episodio se suma a otro reciente, en el que Salcedo fue señalado por una agresión contra Christian Rodríguez, exproductor del programa 'Arriba mi gente'.

En aquella oportunidad, el propio empresario reconoció el incidente y pidió disculpas públicas, asegurando que se trataba de un hecho aislado.

No obstante, la exposición mediática ha incrementado la atención sobre su vida personal y sus antecedentes. En esta ocasión, Salcedo manifestó sentirse indignado por lo que considera una falsa acusación y afirmó que, lejos de perjudicarlo, los documentos que posee lo respaldarán completamente.

El caso vuelve a poner en debate la figura de Salcedo en el ámbito mediático, no solo por su relación con Mantilla, sino también por las constantes apariciones en programas de espectáculos a raíz de denuncias y controversias.

Mientras tanto, el empresario Gustavo Salcedo insiste en que este episodio debe ser comprendido como un asunto ya resuelto en la justicia y advierte que tomará medidas legales si las acusaciones se siguen difundiendo sin fundamento.