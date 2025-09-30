Tacna: Choques consecutivos generan preocupación en el distrito de Gregorio Albarracín

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La mañana de este lunes, un nuevo accidente de tránsito se registró en el cruce de la avenida Simón Bolívar con la avenida Antúnez de Mayolo, en el distrito Gregorio Albarracín. En la zona, los serenos constataron que un automóvil particular y un taxi colisionaron frontalmente, quedando con severos daños materiales en sus partes delanteras.

Los conductores de ambas unidades, que no brindaron sus identidades en el momento de la intervención, solicitaron la presencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) para las diligencias correspondientes. El tránsito en la intersección se vio parcialmente restringido hasta que las unidades fueron retiradas con apoyo de las autoridades.

Vecinos de la zona advirtieron que este cruce es considerado peligroso por la falta de señalización clara y la velocidad con la que circulan los vehículos, lo que aumenta el riesgo de choques y atropellos.

Menor herida en la avenida Soberanía Nacional

Horas antes, anoche, un hecho más alarmante se produjo en la avenida Soberanía Nacional, también en Gregorio Albarracín. Una menor de nueve años resultó herida tras el violento choque entre un taxi y una mototaxi.

De acuerdo con las primeras versiones, el taxi habría ingresado sin la debida precaución a la vía, impactando contra el vehículo menor. Producto de la colisión, la niña quedó lastimada y fue auxiliada en primera instancia por serenos del distrito. Posteriormente, personal del SAMU llegó al lugar para estabilizarla y trasladarla al Centro de Salud San Francisco.

La PNP intervino de inmediato y trasladó a los conductores —identificados como Juan Carlos Vargas Limachi (mototaxista) y Daniel Gaspar Ruiz Cárdenas (taxista)— hasta la comisaría local para continuar con las diligencias de ley.

Serie de accidentes en el distrito

Ambos incidentes no son casos aislados. En las últimas semanas se han registrado diversos accidentes de tránsito en diferentes vías de Gregorio Albarracín, lo que mantiene en alerta a las autoridades locales y a los vecinos.

Entre los más recientes se cuenta el despiste de un vehículo en la avenida Municipal frente al mercado Héroes del Cenepa, que dejó daños materiales y generó gran congestión vehicular en la zona. Asimismo, en la avenida Jorge Basadre, un auto particular terminó incendiado tras un despiste, siendo necesaria la intervención de bomberos y personal policial.

Estos sucesos reflejan un patrón de imprudencia y falta de respeto a las normas de tránsito. Las autoridades reiteran el llamado a los conductores para que reduzcan la velocidad, respeten la señalización y conduzcan con responsabilidad. Mientras tanto, la población exige medidas concretas, como la instalación de más semáforos, reductores de velocidad y mayor presencia de fiscalización en las calles más transitadas del distrito.