Madre de Edison Flores se quiebra al hablar de separación de su hijo con Ana Siucho

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La madre de Edison Flores, Alicia Peralta, abrió su corazón y contó cómo la separación de su hijo con Ana Siucho afectó a su familia y su vínculo con sus nietas. En la entrevista para el programa digital Denganche, relató los momentos difíciles que atravesaron y cómo poco a poco han comenzado a reconectarse.

Madre de Edison Flores rompe en llanto

En junio de este año, Edison Flores anunció oficialmente su separación de Ana Siucho, aunque la ruptura había ocurrido meses antes. Alicia Peralta reveló que este proceso impactó profundamente el estado emocional de su hijo y de toda la familia.

"Yo traté de estar más cerca de él, inclusive iba sola a todos los partidos y me quedaba hasta el último y nos íbamos juntos. Pasó un momento difícil... yo lo veía mal, pero son cosas que ya están pasando", contó entre lágrimas.

La separación también hizo que Edison Flores estuviera lejos de sus hijas, que viven en el extranjero. Su madre contó que toda la familia vivió esta distancia con mucha dificultad. "No veía a mis nietas, ahora sí las veo, hago videollamadas y me siento feliz de ver a mis nietas", afirmó Alicia Peralta.

La madre de Edison Flores mostró optimismo sobre el futuro de su hijo y la familia. "Siempre pido a Dios que esto esté mejor, que él esté bien, que salga adelante. Pasan cosas difíciles, pero se va a solucionar poco a poco. Estamos encaminados en lo mejor, para él y sus hijas", concluyó.

Edison Flores habla de su separación

Durante una entrevista con el programa Doble Punta, Edison Flores contó cómo le impactó emocionalmente su separación de Ana Siucho: "No es fácil para nadie. Es para largo, esto es poco a poco, no es de ahora, ya viene tiempo ya. Yo estoy en mi pico para subir".

El futbolista de Universitario de Deportes confesó que ha estado trabajando en su bienestar emocional con ayuda profesional, lo que le ha permitido sentirse más confiado y recuperar sus emociones.

"Con la ayuda externa que he venido teniendo, eso se está yendo. Me siento bien, siento que estoy recuperando la confianza, tengo el piso como para yo estar bien", expresó.

La madre de Edison Flores relató los momentos más difíciles que atravesó su hijo tras la separación de Ana Siucho, y cómo esto impactó a toda la familia. Entre lágrimas, contó la distancia que se generó entre el futbolista y sus hijas, y cómo poco a poco han comenzado a reconectarse.