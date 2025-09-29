Gemelos Paletazo dejan en shock tras revelar de qué equipo son hinchas: "Somos de..."

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los Gemelos Paletazo han dado que hablar en los últimos días. Tras el encuentro que uno de ellos tuvo con Ricardo Gareca —pidiéndole de frente que regrese a dirigir a la selección peruana—, ahora ambos sorprendieron al aparecer en La parrilla del loco, el pódcast de Juan Manuel Vargas. En la divertida conversación, dejaron a más de uno en shock al confesar públicamente de qué equipo son hinchas.

Gemelo Paletazo se encuentra con Gareca

Juan y Miguel Barbarán, conocidos como los Gemelos Paletazo, se han convertido en sensación en redes sociales por sus ocurrencias y declaraciones directas.

Días atrás, uno de ellos no dudó en encarar al 'Tigre' Gareca, quien se encontraba en Lima, para pedirle que vuelva de inmediato al banquillo de la selección peruana. "El Perú te ama, te extraña y te pide que vuelvas, profe", expresó Juan Barbarán.

¿De qué club son hinchas los Gemelos Paletazo?

Pero el revuelo no quedó ahí. Apenas unos días después, los hermanos llegaron al set del 'Loco' Vargas, referente de la 'Blanquirroja'. Con el mismo desparpajo que los caracteriza, participaron en una entrevista llena de risas, confesiones y, sobre todo, una revelación que causó sorpresa entre los aficionados del fútbol peruano.

El momento más comentado de la entrevista llegó cuando Juan Barbarán decidió responder a la eterna duda que ronda en redes: ¿a qué equipo peruano siguen los Gemelos Paletazo?

Sin pensarlo mucho, dijo que es hincha de Universitario de Deportes, el último bicampeón del fútbol peruano. "Depende del marido con el que esté. El amor de mi vida que ha sido, no voy a decir su nombre, aunque me dijo que podía decirlo, él ha sido de la U siempre", confesó entre risas.

Su hermano Miguel Barbarán no se quedó atrás y también contó la razón de su cariño por la 'U'. "Y mi primer amor, el que amé y me costó 15 años olvidarlo, también era de la U", dijo.

Y para cerrar con broche de oro, terminó soltando un dardo a todos los que se pelean en redes por el hinchaje: "Para todos aquellos que se pelean, que es de Alianza, es de la U, somos de la U. En honor a mi crush y mi exnovio que está viéndome desde la ciudad de Iquitos. Soy de la U, amor".

Así, los Gemelos Paletazo pasaron de pedirle a Ricardo Gareca su regreso inmediato a la selección peruana a sorprender en el pódcast de Juan Manuel Vargas con una confesión inesperada, pues aseguraron que su equipo es Universitario de Deportes, una elección que hicieron por amor a las personas que marcaron sus vidas.