'Pequeño J' niega ser el autor intelectual de triple feminicidio en Argentina: "No tengo nada que ver"

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Tony Janzen Valverde Victoriano (20), alias 'Pequeño J' fue capturado por la Policía Nacional del Perú en Pucusana. Al ser trasladado a la sede de la Dirandro, el presunto criminal negó ser autor del triple feminicidio ocurrido en Argentina, por el cual se lo acusa.

'Pequeño J': "No tengo nada que ver"

La noche del 30 de setiembre, 'Pequeño J' llegó a la Dirección Antidrogas de la PNP tras ser capturado dentro de un tráiler a la altura del kilómetro 40 de la Panamericana Sur en la parte trasera del camión. Resguardado por dos agentes policiales de la PNP, el presunto autor intelectual del triple crimen en Argentina negó su participación en el caso.

"Deben encontrar al culpable, porque yo no tengo nada que ver", indicó brevemente. Tony Janzen fue desplazado portando un chaleco naranja, en calidad de 'Detenido'.

Tras la llegada del liberteño Valverde Victoriano, hizo su aparición el argentino Martín Ozorio, uno de sus presuntos cómplices en el cruel asesinato. Este último criminal, fue capturado por la policía en horas de la mañana, en un distrito de Los Olivos.

Ambos criminales mostraron una actitud muy despreocupada al ingreso a la dependencia policial. Incluso el propio 'Pequeño J' buscó declarar a la prensa alegando a su inocencia. Según información argentina, 'Pequeño J' sería el líder de la organización criminal que llevó a cabo una fiesta narco en la ciudad de Florencio Varela en Argentina donde, con engaños, trasladaron a las tres féminas para cometer el crimen planificado.

A los criminales detenidos se les atribuye el asesinato de Brenda del Castillo, de 20 años; Morena Verdi, de 20 años; y Lara Gutiérrez, de 15 años. Hasta el momento, se han capturado a 9 personas implicadas, entre ellos otro cómplice peruano. Aún se están buscando a otros criminales.

Alias 'Pequeño J' llegó a la Dirandro

Último detalles de la captura de criminales

Durante la mañana y tarde de este martes, 30 de setiembre, la PNP, en coordinación con la Policía Federal de Argentina (PFA), logró la captura de dos importantes implicados en el triple feminicidio de tres féminas como venganza.

El ciudadano argentino, Martín Ozorio, será expulsado por no contar con un registro legal al territorio peruano. Proceso se realizará a través de la División de Extranjería de la PNP y Migraciones.

Respecto a 'Pequeño J' , por su nacionalidad peruana, específicamente de La Libertad, las autoridades policiales se encuentran a la espera del pedido de extradición por parte de Argentina. Este país ya ha indicado que solicitará dicho procedimiento judicial.