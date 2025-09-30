Gustavo Salcedo agredió a exproductor de Maju Mantilla: Podría afrontar hasta 12 años de CÁRCEL , advierte abogada

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El caso de Gustavo Salcedo, esposo de la ex Miss Mundo Maju Mantilla, continúa generando repercusión en el ámbito legal y mediático.

Tras la denuncia por la agresión cometida en la vía pública contra Christian Rodríguez, exproductor de televisión y aún esposo de Mantilla, la abogada de familia Mayda Mendoza, en entrevista con Exitosa, explicó que el acusado podría recibir hasta 12 años de prisión.

Según la especialista, la tipificación del delito dependerá de los resultados médicos: si se confirma que las lesiones son leves o graves, la condena puede variar, pero en cualquiera de los escenarios existe la posibilidad de una pena privativa de libertad considerable.

Además, Mendoza señaló que se deben evaluar otros factores, como un posible acoso previo, los efectos psicológicos en la familia de Rodríguez y hasta las condiciones preexistentes de salud de la víctima, que podrían agravar el caso.

¡Escándalo! Revelaciones del parte policial y las cámaras de seguridad

El proceso legal no solo se centra en la agresión física. Un parte policial y el registro de cámaras de seguridad revelaron detalles del ataque cometido por Gustavo Salcedo contra Christian Rodríguez. Dichos documentos forman parte de las pruebas que sustentan la denuncia interpuesta.

A esto se suma que se reportaron comportamientos de hostigamiento, como seguimientos hasta el colegio del hijo de Rodríguez, el envío de ramos de flores con mensajes amenazantes y hasta mensajes directos a la esposa del exproductor con contenido intimidante. Estos actos podrían configurar acoso y violencia psicológica, ampliando la carpeta investigativa.

Frente a esta situación, la ex Miss Mundo Maju Mantilla rechazó públicamente cualquier tipo de violencia, aunque aún no ha emitido un pronunciamiento detallado sobre las investigaciones que involucran a su pareja. La presión mediática y social continúa en aumento mientras la justicia define los pasos a seguir.

Una agresión que podría tipificarse como lesiones graves

La abogada Mendoza recalcó que lo más relevante es que hubo una agresión física comprobada, la cual podría tipificarse como lesiones graves dependiendo del número de días de descanso médico otorgados a Rodríguez. De confirmarse este escenario, la pena alcanzaría hasta 12 años de prisión, una sanción que podría verse reducida por beneficios legales, pero que marcaría un precedente importante.

El caso deja en claro que los actos de violencia no pueden justificarse bajo presunciones ni por conflictos personales. La especialista subrayó que no se trata de un incidente menor, sino de una situación grave que afecta a toda una familia y que podría tener consecuencias penales severas para Gustavo Salcedo.