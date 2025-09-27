"¿Bien merecido, no crees?", Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, rompe el silencio tras presunta agresión a exproductor

27/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La polémica en torno a Gustavo Salcedo, esposo de la ex Miss Mundo Maju Mantilla, volvió a encenderse luego de que Magaly Medina difundiera conversaciones inéditas entre el exdeportista y un reportero de su programa. Estas salieron a la luz horas después de que Salcedo agrediera violentamente a Christian Rodríguez, exproductor del programa Arriba mi gente, con quien se le ha vinculado sentimentalmente a Mantilla.

En los mensajes, Salcedo evitó dar detalles de la pelea o del presunto choque con su vehículo contra Rodríguez, pero dejó clara su postura al justificar la agresión con una frase que ha generado indignación: "¿Bien merecido, no crees?".

Cuando el periodista de ATV le consultó nuevamente sobre la golpiza y los videos que probarían el hecho, Salcedo respondió que no daría "más show" y que prefería dejar el incidente en el pasado. "Ya no es sano... Ya está por mi lado", señaló.

Magaly Medina cuestiona la versión de Salcedo y denuncia gravedad del ataque

Durante su espacio televisivo, Magaly Medina remarcó que Salcedo no aceptó ni negó directamente los hechos, aunque reiteró que los golpes a Christian Rodríguez "se los tenía bien merecido".

El exdeportista incluso aseguró que para él el problema está cerrado: "Yo seré un espectador más. Por eso prefiero mantenerme al margen", escribió en el intercambio de mensajes.

Sin embargo, la conductora enfatizó que lo ocurrido habría tenido consecuencias más serias de lo que Salcedo intenta minimizar. Según sus declaraciones, Rodríguez habría sufrido una conmoción cerebral producto de la agresión, razón por la cual en los próximos días acudirá a una clínica para someterse a evaluaciones y descartar posibles lesiones.

Medina también lanzó duras críticas contra el esposo de Maju Mantilla, calificando el ataque como un acto de violencia injustificado. La periodista destacó que el exproductor se encontraba acompañado únicamente de su esposa y su hijo al momento de ser golpeado.

"Atacar a un hombre indefenso (...) lo dejó sangrando ante la mirada de su pequeño", dijo indignada.

Un caso que podría llegar a instancias judiciales

El caso no solo ha generado gran repercusión mediática, sino que también podría tener consecuencias legales para Salcedo. Expertos en derecho penal, como la abogada Rosario Sasieta, han advertido que el exdeportista podría enfrentar prisión por los cargos derivados de la agresión, dependiendo de los resultados de las pericias médicas y de la denuncia que interponga la víctima.

Hasta el momento, Gustavo Salcedo ha insistido en que no dará más declaraciones públicas y que prefiere mantenerse al margen del caso.

Sin embargo, las pruebas gráficas, los testimonios y la propia confesión en chats de WhatsApp podrían jugar en su contra en un eventual proceso judicial.

Lo que parecía un altercado personal se ha transformado en un escándalo nacional que involucra a una figura pública, su entorno familiar y un exproductor de televisión. Mientras tanto, la expectativa se centra en el estado de salud de Christian Rodríguez y en las acciones que tomarán las autoridades contra Gustavo Salcedo frente a un hecho de violencia que ha conmocionado al espectáculo peruano.