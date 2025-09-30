RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
No se quedó callada

Jair Céspedes culpa al alcohol por mensajes a Dayanita y ella responde: "Un borracho sabe lo que hace"

Jair Céspedes quiso justificar sus mensajes a Dayanita alegando que el alcohol había influido en su comportamiento. La actriz, fiel a su estilo, respondió de inmediato, avivando aún más la polémica.

Jair Céspedes aclara su versión tras declaraciones de Dayanita
Jair Céspedes aclara su versión tras declaraciones de Dayanita (Composición Exitosa)

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 30/09/2025

La polémica entre Jair Céspedes y Dayanita sigue en redes sociales y programas de farándula. El futbolista culpó al alcohol por los mensajes que le envió a la exintegrante de JB en ATV, mientras que ella decidió responder a sus declaraciones.

Dayanita expone a Jair Céspedes

Todo empezó semanas atrás, cuando Dayanita reveló en El valor de la verdad que el futbolista Jair Céspedes, amigo cercano a Jefferson Farfán, la 'afana' por redes sociales pese a estar casado. Beto Ortiz incluso mostró los chats frente a Miguel Rubio, el novio de la comediante.

Dayanita explicó que sus interacciones comenzaron en su cumpleaños, cuando él la saludó y ella, en broma, le envió el QR de su Yape para que le mandara algo por su regalo. Más adelante, se mostraron otros fragmentos de sus conversaciones, donde él empezó a mostrarse insistente.

Jair Céspedes aclara su versión

El último domingo, el futbolista no se quedó callado y se presentó en el podcast de Jefferson Farfán, Enfocados, junto a Roberto Guizasola. Allí abordó la polémica y dio su versión de los hechos.

"Caí en la adolescencia, me comporté como un adolescente y lamentablemente no medí las consecuencias. Yo estaba con la gente, en tragos, en la joda, y cometí ese error de ponerme a joder a alguien que no conozco", declaró Jair Céspedes, dejando entrever que todo fue un desliz sin mala intención.

Jair Céspedes insistió en que no tiene otra inclinación que la heterosexual y que su comportamiento estuvo motivado por el contexto de diversión y alcohol. Según él, la historia se salió de control y no esperaba que Dayanita revelara dicha conversación.

La respuesta de Dayanita

Dayanita no tardó en salir al frente y dejar en claro su postura. La actriz señaló que beber alcohol no justifica la actitud de Jair Céspedes: "Una persona mareada o borracha creo que sí sabe lo que hace. Él quiere tapar sus errores, me hace acordar a Topito cuando decía que había estado conmigo íntimamente porque estaba borracho", comentó a Trome.

Además, la exintegrante de JB en ATV sugirió que el futbolista solo buscaba quedar bien con sus amigos y con la sociedad al usar la excusa de la broma: "Eso es lo que pasa cuando están con su entorno, te haces el indiferente", concluyó.

Tras el revuelo generado, quedó claro que Jair Céspedes intentó justificar sus mensajes a Dayanita diciendo que el alcohol influyó en su comportamiento. Sin embargo, ella no tardó en responder a su manera, reavivando rápidamente la polémica.

