Ana Siucho toma inesperada decisión luego que madre de Edison Flores confesara no ver a sus nietas

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La separación de Edison Flores y Ana Siucho sigue dejando titulares. Tras la emotiva confesión de Alicia Peralta, madre del futbolista, quien reveló entre lágrimas que no podía ver a sus nietas, La médico decidió tomar una medida inesperada que sorprendió a más de uno.

Madre de Edison Flores rompe en llanto

En una entrevista con el podcast Denganche, Alicia Peralta no pudo contener las lágrimas al relatar lo difícil que ha sido ver a sus nietas alejadas tras la mudanza de Ana Siucho a Estados Unidos.

"Yo traté de estar más cerca de él, inclusive iba sola a todos los partidos y me quedaba hasta el último y nos íbamos juntos. Pasó un momento difícil... yo lo veía mal, pero son cosas que ya están pasando", confesó la madre de Edison Flores.

Alicia Peralta explicó que durante meses su frustración y tristeza fueron constantes, pues el distanciamiento con sus nietas afectaba tanto a ella como a su hijo. Sin embargo, resaltó que en los últimos tiempos ha podido reencontrarse con las niñas.

"Ahora después de mucho tiempo he visto a mis nietas, han ido a visitarme a mi casa, hemos estado con ellas, hemos salido, la hemos pasado muy bonito estos últimos tiempos. No veía a mis nietas, ahora sí las veo, hago videollamadas y me siento feliz de verlas", relató.

La inesperada reacción de Ana Siucho

La reacción de Ana Siucho no se hizo esperar. La ex de Edison Flores decidió cerrar por completo el acceso a sus redes sociales, donde anteriormente compartía momentos familiares y etapas de crianza de sus hijas.

Esta decisión coincide con la declaración de Alicia Peralta, dejando entrever que busca resguardar la privacidad de sus niñas y alejarse de la atención mediática.

Edison Flores habla de su separación

Por su parte, Edison Flores continúa trabajando en su recuperación emocional y profesional. El futbolista reconoció que la crisis familiar afectó su rendimiento deportivo, pero asegura estar encontrando tranquilidad y equilibrio.

"Mi objetivo ahora es recuperar la confianza. He sentido que la perdí, pero he continuado trabajando. A veces intentas separar tu vida personal de la profesional, pero hay momentos en que ambas se entrelazan, y eso puede generar complicaciones. Actualmente, me siento bien y estoy encontrando mi tranquilidad y paz, lo que me hace sentir mejor", señaló.

Tras la confesión de la madre de Edison Flores sobre no poder ver a sus nietas, Ana Siucho tomó una decisión inesperada y cerró el acceso a sus redes sociales, marcando un nuevo capítulo en esta historia familiar.