Cuto Guadalupe habría puesto un abogado a 'Cri Cri' que terminó perjudicándolo: "Nos pidió miles de dólares"

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La familia de Christian Guadalupe vivió momentos de incertidumbre y tensión que hoy salen a la luz en El valor de la verdad. La madre del popular 'Cri Cri' relató cómo Cuto Guadalupe intervino en el proceso judicial de su hijo al ponerle un abogado que, según ella, terminó perjudicándolo.

Cuto prometió ayuda y generó más problemas

Cecilia Guadalupe relató que todo comenzó el mismo día en que su hijo fue detenido tras la denuncia por presunto abuso en la casa de Jefferson Farfán. Contó que, en plena desesperación, apareció Cuto Guadalupe y le prometió ayuda inmediata.

"Apenas llego ahí me dijo 'sobrino, tranquilo, te voy a traer un abogado'. Estaba parado ahí", recordó con voz quebrada. Aquella presencia, en medio del caos, le dio un respiro de esperanza.

Sin embargo, lo que en un inicio parecía un gesto solidario se transformó, según su versión, en un calvario económico. "El abogado se me paró adelante y me dijo: 'Yo cobro tanto, pero por ser familia de él'. Lucho me dijo 'él es buen abogado'", aseguró Cecilia Guadalupe.

"En cinco días me sacó dos mil dólares más tres mil soles, mi plata, en mi desesperación mía, de mi hija y mi nuera", remarcó, agregando que esos pagos fueron exigidos para "mover rápido" y evitar que su hijo fuera enviado a prisión preventiva.

Por su parte, Cristian Martínez Guadalupe —'Cri Cri'— confirmó en el set de Beto Ortiz que nunca tuvo contacto directo con ese primer abogado. "Decía que hablaba conmigo, pero yo no me comunicaba con mi primer abogado para nada", relató, dejando entrever que alguien se estaba aprovechando de la situación.

Madre de 'Cri Cri' fue ignorada por Cuto

Con el paso de los meses, Cecilia Guadalupe buscó nuevamente a su hermano Cuto para mostrarle las pruebas de inocencia de su hijo. Según relató, tocó la puerta de su casa, pero fue rechazada.

"Me fui, toqué el timbre, salió un joven y me dijo: 'Estamos grabando'. Yo le dije: 'Dígale, por favor, que soy Cecilia'. Él salió y le dije: 'Lucho, quiero hablar contigo'. Y me respondió que no. Yo tenía las pruebas y mi hijo no tocó a esa persona. Pero me dijo que no. Me advirtió que estaba grabando", contó entre lágrimas.

Después de recibir esa negativa de Cuto Guadalupe, la madre de 'Cri Cri' decidió no insistir más en buscarlo. "Me fui caminando diez cuadras, llorando de rabia", confesó, recordando lo doloroso que fue sentirse ignorada en ese momento.

Lo que parecía un gesto solidario se transformó en un obstáculo inesperado. La madre de Christian Guadalupe aseguró en El valor de la verdad que Cuto Guadalupe habría puesto un abogado al popular 'Cri Cri' que terminó perjudicándolo.