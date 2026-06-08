Hamlet, Príncipe de la Locura llega al Museo Metropolitano todos los lunes de junio

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una nueva propuesta teatral llega para todas las familias. Hamlet, Príncipe de la Locura llega todos los lunes de junio al Museo Metropolitano, en una intensa performance inspirada en el personaje más perturbador de William Shakespeare. El actor y creador escénico Fernando Luque es quien en esta temporada interpreta al personaje del célebre príncipe danés.

Una puesta en escena que incluye poesía e intensidad emocional

Lejos de una adaptación tradicional de Shakespeare, esta propuesta escénica explora el delirio, la fragilidad y los fantasmas interiores de Hamlet a través del cuerpo, la palabra y la acción poética.

En ese sentido, no existe una narración lineal ni una estructura convencional: la obra propone un viaje sensorial hacia las zonas más oscuras del pensamiento y la locura.

Después de años de investigación alrededor del personaje, Fernando Luque utiliza esta creación como un territorio de exploración teatral donde la emoción y el lenguaje se desbordan. La performance se convierte así en una experiencia íntima, física y profundamente humana.

Vale destacar que, la puesta en escena contará con musicalización en vivo, a cargo del músico Andrés Delasur, cuya intervención sonora acompañará cada función creando una atmósfera envolvente y única.

Hamlet, Príncipe de la Locura, invita al espectador a atravesar una experiencia escénica radical y contemporánea, donde la poesía y la intensidad emocional dialogan con uno de los personajes más complejos de la dramaturgia universal.

Fernando Luque interpreta a Hamlet, Príncipe de la Locura.

Información de las funciones:

Es importante recordar que, las funciones están previstas para los días lunes 01, 08, 15, 22 y 29 de junio, a partir de las 8:45 p. m. en el Museo Metropolitano (Av. 28 de Julio 800 con Av. Petit Thouars).

Asimismo, las entradas están disponibles a través de la plataforma Passline. El valor de la entrada general es de S/ 43 y para estudiantes: S/ 26.

Una consideración a tener en cuenta es que la obra contiene luces estroboscópicas y efectos sonoros intensos que pueden afectar a personas con epilepsia fotosensible. De ser necesario retirarse de la sala, puede hacerlo en silencio y con cuidado.