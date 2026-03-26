Los dos acusados de proveer drogas a Liam Payne DÍAS ANTES DE SU MUERTE quedaron en libertad

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El pasado miércoles 25 de marzo, la Justicia argentina decidió excarcelar a Braian Nahuel Paiz y Ezequiel David Pereyra, acusados de haberle dado cocaína a Liam Payne durante su trágica estadía en Buenos Aires.

Ambos quedaron imputados en la causa días después de que el exintegrante de One Direction falleciera al caer del balcón de su habitación del Hotel CasaSur del barrio porteño de Palermo el 16 de octubre de 2024 en medio de una crisis de salud mental alimentada por el consumo de estupefacientes y alcohol.

La jueza Karina Andrade, del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas número 15 de la capital, autorizó su liberación, permitiendo que ambos acusados esperen en libertad el juicio mientras se concluye la investigación.

Fuentes del caso informaron que los jóvenes habían estado bajo prisión domiciliaria durante varios meses mientras se desarrollaban las indagaciones pertinentes.

Acusados afrontarán medidas de restricción

El abogado de Pereyra, Augusto Cassiau, confirmó que su cliente fue liberado tras la decisión de la jueza, quien consideró que no existía riesgo de fuga ni la posibilidad de que intimidara a testigos.

Según Cassiau, la magistrada tuvo en cuenta la juventud de su defendido, su trayectoria laboral y la necesidad de continuar trabajando. No obstante, la jueza impuso medidas restrictivas a ambos acusados para salvaguardar el desarrollo de la investigación judicial antes del juicio oral.

Por su parte, Fernando Madeo Facente, abogado de Paiz, expresó su satisfacción por la excarcelación de su cliente a través de las redes sociales, compartiendo una imagen de Paiz en libertad.

¿De qué murió Liam Payne?

El 16 de octubre de 2024, el cantautor británico y exmiembro de One Direction, Liam Payne, murió después de caer de un balcón del tercer piso de un hotel en Palermo, Buenos Aires.

La investigación ha reconstruido los últimos momentos del exintegrante de One Direction en un hotel ubicado en el barrio de Palermo. De acuerdo con el expediente, se registró el consumo de alcohol, cocaína y medicación antidepresiva durante su estancia.

Los informes forenses han determinado que Liam Payne falleció a causa de politraumatismos y una hemorragia, resultado de una caída desde una altura mientras se encontraba inconsciente. La pericia ha descartado la posibilidad de intervención de terceros en ese instante.

Mientras tanto, otros implicados en el caso han sido sobreseídos, lo que ha reducido el enfoque de la investigación. En este contexto, la atención se centra ahora en el juicio oral, donde se evaluará si existieron responsabilidades penales en la provisión de sustancias ilícitas.