Hermanas Soifer felices por la graduación de su hermano en EE.UU: "Te amo, mi amor"

27/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Las hermanas Soifer no dudaron en mostrar su orgullo y amor a su hermano Eric tras su graduación en una escuela de EE.UU. A través de sus redes sociales, las hermanas dejaron mensajes alentadores al menor de la familia por su logro académico.

Eric Soifer viajó a Estados Unidos hace dos años para terminar el colegio e ingresar a una buena universidad. Tanto él como su hermano Mark fueron despedidos por su familia en el aeropuerto Jorge Chávez, donde les dieron el último adiós y les auguraron lo mejor en el logro de sus sueños.

Chris Soifer

La menor de la hijas mujeres de la familia Soifer no pudo con su alegría y le escribió un corto, pero sentido mensaje a su pequeño hermano Eric: "Te amo, mi amor". Este vino acompañado por unos hashtags: la familia primero #familyfirst y las cuentas de sus hermanos @kimberlysoifer1 @mark_soifer.

Chris Soifer

Kimberly Soifer

La otra hermana que también se pronunció sobre el logro de su hermano Eric y respondió el post de Chris Soifer: "Hermosos", refirió.

Cabe señalar que la mayor de las Soifer ya no vive en nuestro país desde hace algún tiempo y tiene dos pequeños hijos.

Michelle Soifer respondió a pifias tras su presentación en el Reggaetón Lima Festival

La cantante y exchica reality, Michelle Soifer, se pronunció tras ser pifiada en el evento Reggaetón Lima Festival, luego de que no fuera bien recibida por el público, quienes pidieron a gritos que la saquen el escenario.

¿Qué sucedió en ese festival de Reggaetón?

En fin de semana pasada se llevó a cabo el Reggaetón Lima Festival, donde se presentaron muchos artistas de talla mundial, como Lunay, Arcángel, Wisin & Yandel, entre otros; sin embargo, una mala organización hizo que muchos asistentes quedaran incómodos.

A través de las redes sociales, se dio a conocer que el concierto fue parado por problemas técnicos en lapso de unas 2 horas. Fue en ese contexto, que Michelle Soifer ingresó al escenario cuando sonaba una de las canciones preferidas del público, lo que provocó que la gran mayoría de asistentes la insultara durante los minutos que estuvo presentándose.

¿Qué dijo Michelle Soifer?

En el programa Amor y Fuego, la popular "Nena" dijo mostrarse agradecida por la experiencia de ese día.

"Estoy muy agradecida por haber tenido la oportunidad de presentarme delante de tantas personas que creo que es lo que todo artista siempre busca tener, mucha audiencia", declaró.expresó que siempre da lo lejos de ella en los escenarios y desea que su música sea reconocida y está trabajando duro para lograr su meta.

"(También) poder hacer conocer tu música y como tú dices, siempre trabajando y dando lo mejor que es lo más importante", agregó la popular "Michi".

Sin duda, las hermanas Soifer no dejaron de mostrarse orgullosas por la graduación de su hermano menor, Eric, en un colegio de EE.UU., por ello, no dejaron de compartir fotografías y mensajes que remarcaban ese momento. Por su parte, Michelle Soifer no dudó en responder a los que la criticaban por su participación en el Reggaetón Lima Festival.