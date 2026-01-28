Doña Peta jura que no se mete en problemas de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte: "Ya no es bebé, está viejo"

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante la Noche Blanquiazul 2026, Doña Peta se robó todas las miradas en Matute mientras alentaba a su hijo Paolo Guerrero en el partido de Alianza Lima frente al Inter Miami. La mamá del 'Depredador' aclaró que no se involucra en la relación de su hijo con su nuera, Ana Paula Consorte.

Doña Peta orgullosa de Paolo Guerrero

Doña Peta recordó con nostalgia que su presencia en Matute se remonta a la inauguración del estadio y mencionó con orgullo que incluso su hermano jugaba allí. Pero las risas llegaron cuando el reportero la llamó para preguntarle por Paolo Guerrero, refiriéndose a él como su "bebé".

@ameg_pe 27.01.26 | Doña Peta habla sin filtros sobre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte. Fuente: Arriba Mi Gente ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

"Ya no es bebé, pues, ya, ya está viejo", respondió entre carcajadas, dejando claro que su hijo ya es un hombre hecho y derecho, con hijos y responsabilidades.

Sobre los pequeños de Paolo Guerrero, Doña Peta no dudó en expresar su admiración: "Está chocho por los bebés, Paolo se derrite por sus hijos", afirmó con orgullo, mostrando que su mayor alegría es ver a su hijo convertido en padre.

No se mete en relación de Paolo y Ana Paula

Cuando se le preguntó sobre su rol como suegra y su relación con Ana Paula Consorte, Doña Peta fue clara y directa. "Sí, vamos bien, vamos bien. Yo no me meto en nada, tienen que formar su hogar, ya ellos son mayores de edad, tienen que formar un hogar por sus hijos", declaró.

La mamá de Paolo Guerrero mostró así que, aunque siempre atenta al bienestar de su familia, prefiere mantenerse al margen de cualquier conflicto y dejar que su hijo y Ana Paula Consorte manejen su relación con autonomía.

Roberto Guizasola habla de boda de Farfán

Doña Peta estuvo junto a otros invitados, como Roberto Guizasola, quien bromeó sobre los rumores de boda de Jefferson Farfán, asegurando que sería padrino y que la ceremonia podría darse en Dubái, generando carcajadas entre los presentes.

"Eso ya deciden ellos. Ojalá que sea, si es así, bienvenido sea. Yo voy a ser el hombre más feliz si mi amigo es feliz y ella es feliz (¿Te imaginas ser el padrino?) ¿Qué? ¿Lo dudas? (...) Parece que será en Dubái", dijo el popular Cucurucho.

Así, Doña Peta dejó en claro que ella no se mete en la relación de Paolo Guerrero con Ana Paula Consorte, y que lo que más le importa es ver a su familia feliz y unida.