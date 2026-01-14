RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Horarios extendidos

Bad Bunny en Lima: Metropolitano y Corredor Azul extienden horario por concierto en el Estadio Nacional

La llegada de Bad Bunny al Estadio Nacional este 16 y 17 de enero provocará cambios en el transporte público de Lima. El Metropolitano y el Corredor Azul extenderán su horario para el regreso de los fans.

Metropolitano y Corredor Azul extienden horario
Metropolitano y Corredor Azul extienden horario (Composición Exitosa)

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/01/2026

Bad Bunny toma Lima este viernes 16 y sábado 17 de enero, y la ciudad se prepara. El Metropolitano y el Corredor Azul extenderán horarios para que todos puedan ir y volver del Estadio Nacional sin complicaciones.

Transporte extendido para fans de Bad Bunny

Según informó la ATU, el Metropolitano ampliará su horario de operación en la estación Estadio Nacional, funcionando de manera excepcional hasta la medianoche. Esto permitirá que los asistentes puedan regresar a sus hogares desde el norte y sur de Lima tras disfrutar del show.

El servicio 301 del Corredor Azul sigue su horario de siempre, pero los paraderos cerca del Estadio Nacional van a estar listos para los fans. Y para los que prefieren taxi, habrá uno exclusivo con unidades autorizadas.

Ingresos al Estadio Nacional

La producción del concierto también detalló los lineamientos para el ingreso al Estadio Nacional. Las puertas se abrirán a partir de las 03:00 p. m., mientras que el inicio del espectáculo está programado para las 09:00 p. m.

El ingreso será válido únicamente con documento de identidad físico: DNI para asistentes peruanos, pasaporte u otro documento oficial para extranjeros. La identidad será verificada junto con la localidad adquirida, sin excepciones.

Se habilitaron distintos accesos según la zona adquirida:

  • Av. Paseo de la República: Zona Platinum, Tribuna Oriente, Zona Vecinos y Zona Pit A.
  • Av. Bausate y Meza: Tribuna Norte, Tribuna Oriente y Zona VIP.
  • Av. 28 de Julio: Tribuna Norte y Tribuna Oriente.
  • Calle Madre de Dios: Zona Platinum, Tribuna Occidente y pase vehicular.
  • Calle Saco Oliveros: Zona Platinum, Tribuna Occidente, Zona Pit B, Palcos y VIP Nation.
  • Calle Corpancho: Zona VIP y Tribuna Occidente.

Setlist del concierto de Bad Bunny

El concierto de Bad Bunny viene cargadito de hits. Sus fans podrán cantar y bailar todos sus temazos, desde los más clásicos hasta los más recientes, en una noche que promete no dejar a nadie quieto.

  • La Mudanza
  • Calladita
  • Pitorro de Coco
  • Weltita
  • Baile Inolvidable
  • Nueva Yol
  • Veldá
  • Tití me preguntó
  • Neverita
  • Si veo a tu mamá
  • Voy a llevarte a PR
  • Me porto bonito
  • No me conoce (Remix)
  • Bichiyal
  • Yo perreo sola
  • Efecto
  • Safaera
  • Diles
  • Monaco
  • Café con ron
  • Ojitos lindos
  • La canción
  • KLOUFRENS
  • Dátiki
  • El Apagón
  • Boteke
  • DTMF
  • EOO

Así, la llegada de Bad Bunny al Estadio Nacional este viernes 16 y sábado 17 de enero activó la extensión de horarios en el Metropolitano y la operación de paraderos del Corredor Azul, asegurando que los fans puedan trasladarse de manera segura antes y después del concierto.

